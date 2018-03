Celem działania Międzyresortowego Zespołu ds. Przeciwdziałania Propagowaniu Faszyzmu i Innych Ustrojów Totalitarnych oraz Przestępstwom Inspirowanym Nienawiścią na Tle Różnic Narodowościowych, Etnicznych, Rasowych, Wyznaniowych albo ze względu na Bezwyznaniowość ma być wypracowanie założeń zmian przepisów.

Resort spraw wewnętrznych przekazał PAP, że zespół zebrał się dwukrotnie, a "na co dzień pracuje w trybie roboczym". Przewodniczącym jest wiceminister SWiA Krzysztof Kozłowski. W skład zespołu wchodzą: pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego, ds. równego traktowania Adam Lipiński, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin, zastępca koordynatora służb specjalnych Maciej Wąsik, wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, komendant główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, komendant główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga, zastępca prokuratora krajowego Agata Gałuszka-Górska. W zespole zasiadają także przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, MSWiA i osoba wyznaczona przez szefa ABW.

"Działania podjęte przez zespół mają charakter międzyresortowy. Ich celem jest wypracowanie propozycji zmian przepisów, tak, aby służby i instytucje miały jeszcze lepsze narzędzia do walki z przestępstwami polegającymi na publicznym propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz nawoływaniu do nienawiści" - poinformowało MSWiA.

Podkreślono, że prace zespołu toczą się niezależnie od pracy prokuratur i sądów. Przewodniczący zespołu przedstawi ministrowi spraw wewnętrznych i administracji założenia zmian w przepisach w 90 dni od dnia jego powołania.

Z inicjatywą powołania zespołu zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego szef MSWiA Joachim Brudziński. O jego powstaniu poinformowała 20 lutego rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. W tym samym dniu w Monitorze Polskim opublikowano zarządzenie premiera w sprawie zespołu.

Brudziński, przedstawiając w styczniu br. w Sejmie informację na temat osób, stowarzyszeń i ugrupowań, co do których może zachodzić podejrzenie propagowania totalitarnych ustrojów państwa oraz nawoływania do nienawiści, zadeklarował m.in. "zero tolerancji" rządu "dla jakichkolwiek przejawów propagowania, afirmowania, gloryfikowania zbrodniczych ustrojów totalitarnych". Zapowiedział też wsparcie policji dla działań zmierzających do delegalizacji stowarzyszenia "Duma i Nowoczesność", którego aktywność ujawnił w styczniu "Superwizjer" TVN24.

W styczniu TVN24 pokazał wyniki dziennikarskiego śledztwa dotyczącego działalności niektórych polskich środowisk narodowych, m.in. stowarzyszenia "Duma i Nowoczesność". Na nagraniach ukrytą kamerą są pokazane m.in. obchody 128. urodzin Adolfa Hitlera, zorganizowane w 2017 r. w lesie nieopodal Wodzisławia Śląskiego.