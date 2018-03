Źródło: PAP

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział w środę, że unijni przywódcy nalegali, by doprowadził on do uwolnienia dwóch greckich żołnierzy przetrzymywanych w tureckim więzieniu. Według Erdogana jest to niemożliwe, gdyż nie może on ingerować w postępowanie sądowe.