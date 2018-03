JSW ma umowę o poufności ws. obu projektów Prairie w Polsce



Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła z Prairie Mining Limited umowę o zachowaniu poufności w wyniku wystąpienia Prairie do JSW w sprawie potencjalnego nawiązania współpracy dotyczącej dwóch projektów węglowych Prairie w Polsce, podały spółki.

"Celem zawarcia umowy jest umożliwienie wymiany informacji technicznych i handlowych, co ułatwi przeprowadzenie kluczowych i bardziej zaawansowanych rozmów na temat wszelkich możliwych opcji transakcyjnych w sprawie projektów Prairie" - czytamy w komunikacie.

W ramach współpracy Prairie udostępni informacje dotyczące projektu wydobycia węgla koksowego w ramach udzielonej w 2008 r. koncesji Debieńsko-1, aby umożliwić JSW przeprowadzenie oceny wykonalności i warunków ekonomicznych tego projektu, z uwzględnieniem czynników takich jak m.in.: etap jego rozwoju, warunki koncesji wydobywczej, pozwolenia środowiskowe i umowa o ustanowieniu użytkowania górniczego.

W ramach tego procesu JSW oceni też różne inne zagrożenia oraz szanse, w tym te związane z infrastrukturą JSW istniejącą na terenie sąsiedniej KWK Knurów-Szczygłowice, wskazano.

Prairie udostępni też informacje dotyczące projektu Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, aby umożliwić JSW przeprowadzenie oceny wykonalności i warunków ekonomicznych tego projektu w zakresie węgla koksowego, z uwzględnieniem takich czynników, jak m.in.: etap jego rozwoju, fizykochemiczne parametry węgla (w szczególności jego parametry koksownicze), ramy czasowe i warunki związane z zobowiązaniem do uzyskania koncesji wydobywczej, a także inne zagrożenia i szanse.

"Należy podkreślić, że rozmowy prowadzone są we wstępnej fazie i nawet w przypadku przejścia do rozmów o konkretnych warunkach transakcji każda ewentualna transakcja lub transakcje, o ile do nich dojdzie, może być zależna od spełnienia szeregu standardowych warunków, m.in. od uzyskania pozytywnych ocen i ekspertyz, niezbędnych zgód korporacyjnych, zgód i zatwierdzeń dotyczących finansowania, zgód Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), o ile będą one wymagane, oraz spełnienia wszelkich innych wymogów związanych ze strategią, celami i regulacjami obowiązującymi każdego z emitentów" - czytamy dalej.

Spółki podkreśliły, że nie ma pewności, że rozmowy doprowadzą do zawarcia jakiejkolwiek umowy ani pewności co do formy ewentualnej transakcji.

Umowa o zachowaniu poufności pozwala na prowadzenie rozmów przez wstępny okres do 6 miesięcy, który może zostać przedłużony za porozumieniem stron, podano także.

Na początku lutego br. Prairie Mining Limited podało, że przeprowadziło wstępne rozmowy z JSW o współpracy. Według informacji opublikowanych wcześniej przez "Dziennik Gazetę Prawną", JSW mogła być zainteresowana odkupieniem od Prairie projektu kopalni węgla koksującego Dębieńsko. JSW potwierdziła wtedy, że odbyło się spotkanie w sprawie współpracy.

Prairie Mining Limited to spółka poszukiwawczo-wydobywcza realizująca dwie inwestycje w Polsce - Kopalnię Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz Kopalnię Dębieńsko na Górnym Śląsku. Jest notowana na GPW od 2015 r.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

