Borys: PFR ma obecnie ok. 17 mld zł środków do zainwestowania



Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - Polski Fundusz Rozwoju (PFR) zgromadził obecnie kwotę ok. 17 mld zł, którą chce zainwestować przy długim horyzoncie inwestycyjnym, poinformował prezes PFR Paweł Borys.

"W tej chwili na funduszach, które zgromadziliśmy, mamy do zainwestowania kwotę ok. 17 mld zł, więc bardziej martwimy się o projekty niż o brak środków" - powiedział Borys w wywiadzie dla radia Tok FM.

"Podchodzimy do każdej inwestycji na takich zasadach, że oczekujemy stopy zwrotu z tych projektów. Naszą przewagą jest to, że mamy bardzo długi horyzont inwestycji i w związku z tym nie oczekujemy, że za pięć lat pieniądze się zwrócą, ale one muszą pracować" - dodał.

Prezes poinformował też, że w 2017 r. PFR zarobił ponad 200 mln zł, przy kilkunastoprocentowym poziomie zwrotu na kapitale.

Podkreślił, że PFR może zainwestować po kilka miliardów złotych w elektrownię jądrową i Centralny Port Komunikacyjny.

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju to grupa finansowa obejmująca m.in. Polski Fundusz Rozwoju S.A., PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., oraz PFR Ventures sp. z o.o. Misją PFR, jako polskiej rozwojowej instytucji finansowej, jest realizacja programów sprzyjających zwiększeniu długoterminowego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski oraz wyrównywaniu szans i ochronie środowiska naturalnego.

(ISBnews)