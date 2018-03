Chiny ostrzegają USA: Wasze cła mogą wywołać reakcję łańcuchową. Będziemy walczyć do końca

Źródło: PAP

Chińskie ministerstwo handlu wezwało w czwartek USA do wycofania się z ceł i restrykcji inwestycyjnych wobec ChRL. Mogą one wywołać groźną dla światowej gospodarki reakcję łańcuchową, a Chiny będą walczyć do końca – oznajmił rzecznik ministerstwa Gao Feng.