Koniec z zakupami do późnego wieczora w Wielką Sobotę. W tym dniu (tak samo jak w Wigilię) praca w handlu może być wykonywana najdłużej do 14.00. Jednak Państwowa Inspekcja Pracy podkreśla, że nie oznacza to, iż do tej godziny sklepy mogą być otwarte dla klientów. Zgodnie z przepisami o zakazie handlu to godzina, o której placówki handlowe muszą opuścić pracownicy.

– Ograniczenie dotyczy nie tylko handlu, lecz także wykonywania czynności z nim związanych. Oznacza to, że nie sklep ma zostać zamknięty o 14.00, ale do tej godziny mają zostać zakończone wszystkie czynności służbowe pracowników – zauważa Łukasz Prasołek, były pracownik PIP i Sądu Najwyższego, specjalista z zakresu czasu pracy.

Realnie więc drzwi placówek handlowych powinny być otwarte maksymalnie do 13.30 – tak aby pracownicy mieli przynajmniej pół godziny na wykonanie wszystkich niezbędnych operacji związanych z zamknięciem sklepu. Z analizy przeprowadzonej przez DGP wynika, że centra i sieci handlowe zostawiają nawet większy zapas. W Warszawie np. centra handlowe Galeria Mokotów, Arkadia, Galeria Wileńska i Klif będą przyjmowały klientów do godziny 13.00. Podobnie największe sieci spożywcze, np. Biedronka, Tesco, Carrefour czy Auchan. Jeszcze krócej będzie otwarty Lidl – bo do 12.30.

