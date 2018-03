Relacja długu publicznego do produktu krajowego brutto zmniejszyła się o 4,1 punktu procentowego, do 64,1 proc. Agencja dpa odnotowuje, że oznacza to, iż największa gospodarka w Europie w dalszym ciągu przekracza kryterium z Maastricht, wynoszące 60 proc. PKB.

"Niemcy są jednak na drodze do poprawy - w 2010 r. było to 80,9 proc. PKB" - podkreśla dpa.

>>> Czytaj też: "FT" o zakupie Patriotów przez Polskę: To najdroższy kontrakt na broń w Europie Środkowo-Wschodniej