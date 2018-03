PZPM: Liczba rejestracji nowych autobusów wzrosła o 81,7% r: r do 229 szt. w II



Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - Polscy przewoźnicy zarejestrowali łącznie 229 nowych autobusów w lutym br., co oznacza wzrost o 81,7% r/r, wynika z analizy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i firmy JMK, przygotowanej na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów. Firmy prognozują, że rejestracje nowych autobusów w całym 2018 r. mogą sięgnąć 2,9 tys. sztuk tj. o 30% więcej r/r,

"W lutym 2018 r. krajowi przewoźnicy zarejestrowali łącznie 229 nowych autobusów - wszystkie o DMC powyżej 3,5 t. To wynik o 103 szt. wyższy niż rok wcześniej (+81,7%), kiedy sprzedano 126 pojazdów. Razem od początku roku w Polsce sprzedano 417 pojazdów (+186 szt. / +80,5%), co jest rekordowym poziomem dla autobusowego rynku" - czytamy w raporcie.

Wzrost związany jest przede wszystkim z realizacją dużych miejskich zamówień, w tym z przesunięciem rejestracji z warszawskiego i kieleckiego kontraktu z ub.r. na styczeń br. oraz dostawami dla Wrocławia i prywatnych przewoźników pod kątem obsługi pakietów linii w Chrzanowie i Kobierzycach. Wcześniej niż zwykle wystartowały także odbiory autokarów, co obrazuje rosnąca dynamika w segmencie turystycznym, podano także.

"W analogicznym okresie 2017 r. zarejestrowano 231 pojazdów, w 2016 r. - 275 szt., w 2015 r. - 227 szt., a w 2014 r zaledwie 133 szt. Tak doskonały start pokazuje, że w tym roku możemy odnotować w Polsce jeszcze wyższy poziom rejestracji niż w doskonałym dla autobusowego rynku ubiegłym roku. Wówczas polscy przewoźnicy zarejestrowali 2297 szt. nowych pojazdów, czyli więcej o 310 (+15,6%) niż rok wcześniej. Spodziewamy się, że w 2018 r. tendencja wzrostowa zostanie utrzymana i rynek na koniec roku zamknie się na poziomie ok. 2 900 autobusów, co oznacza tempo wzrostu na poziomie ok. +30%, czyli ok. 700 więcej nowych rejestracji niż w ubiegłym, rekordowym roku" -podkreślono w materiale.

Po dwóch miesiącach 2018 r. zdecydowanym liderem autobusowego rynku w Polsce powyżej 3,5 t DMC została marka Mercedes-Benz (231), która swój sukces zawdzięcza przede wszystkim świetnym wynikom w kategorii MINI (poniżej 8 ton DMC), gdzie zarejestrowano 123 pojazdy z logo trójramiennej gwiazdy. Drugie miejsce ma Solaris, który oferuje pojazdy wyłącznie powyżej 8 t DMC. Zeszłoroczny wicelider rynku zarejestrował w tym roku 67 miejskich autobusów (+59 szt. / +737,5%). Trzecie miejsce zajęła kolejna marka z segmentu MINI, czyli Ford (33), który dzięki rewelacyjnej sprzedaży nowej generacji modelu Transit stał się ważnym graczem wśród minibusów, podano także.

