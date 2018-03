Szefowa rządu rozpoczęła swój dzień w szkockiej miejscowości Ayr, gdzie odwiedziła szwalnię marki Alex Begg & Co., a następnie zatrzymała się w żłobku w angielskim Newcastle.

Do krajowego tournee May dochodzi równo rok po rozpoczęciu procedury wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i na rok przed opuszczeniem Wspólnoty.

Według zapowiedzi przekazanej mediom przez Downing Street brytyjska premier będzie przekonywać Brytyjczyków, że odzyskawszy kontrolę nad swoim prawodawstwem, granicami i pieniędzmi, a także wykorzystując możliwości, które zapewnia Brexit, "Wielka Brytania będzie kwitła jako silny i zjednoczony kraj, rozwijający się z korzyścią dla każdego, niezależnie czy głosował za wyjściem czy za pozostaniem" w UE.

Wizyta brytyjskiej premier jest kolejną próbą zasypania podziałów w brytyjskim społeczeństwie po podjętej w referendum w 2016 roku decyzji o opuszczeniu Wspólnoty. Według sondaży Brytyjczycy są dzisiaj niemal tak samo podzieleni jak blisko dwa lata temu, kiedy 52 proc. z nich zagłosowało za przerwaniem członkostwa w UE, a 48 proc. było za jego kontynuacją.

W trakcie dotychczasowych negocjacji z Unią Europejską władze Szkocji wyrażały niezadowolenie dotyczące braku wystarczających konsultacji z rządem centralnym w Londynie, co podsycało spekulacje co do możliwości drugiego referendum w sprawie niepodległości.

Wciąż nierozwiązana jest także kwestia przyszłej granicy i wymiany handlowej między Irlandią Północną a Irlandią, co może mieć poważne skutki dla gospodarki całej irlandzkiej wyspy. Brytyjski rząd odrzucił m.in. unijne propozycje dotyczące zachowania członkostwa Irlandii Północnej we wspólnym rynku i przeniesienie granicy na Morze Irlandzkie.

"Jako premier Wielkiej Brytanii całkowicie odpowiadam za ochronę integralności Wielkiej Brytanii jako całości. (...) Jestem zdeterminowana, aby wraz z wyjściem z Unii Europejskiej i w kolejnych latach umocnić więzi, które nas jednoczą" - podkreśliła May, zapewniając jednocześnie o umocnieniu współpracy z lokalnymi rządami.

W ciągu dnia brytyjska premier odwiedzi także farmerów w pobliżu Belfastu w Irlandii Północnej i walijskie Barry.

Z Londynu Jakub Krupa (PAP)