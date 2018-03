W czwartek przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA podpisali umowy z Inżynierami Kontraktów, którzy będą nadzorować wszelkie prace związane z projektami realizowanymi w ramach programu CEF (Connecting Europe Facility – Łącząc Europę). Prace związane z tymi projektami Port Gdańsk prowadzi od 2013 roku.

„Dzięki planowanym inwestycjom Port Gdańsk ma szansę stać się największym bałtyckim portem” – podkreślił Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG), Łukasz Greinke. Poinformował, że planowane jest pogłębienie toru wodnego do 12 metrów, a w części kanału Kaszubskiego do 10,8 metra. W ramach tego projektu zmodernizowanych ma być też ok. 5 km nabrzeży – Nabrzeże Oliwskie, Nabrzeże Obrońców Poczty Polskiej i Nabrzeże Mew, Nabrzeże Dworzec Drzewny oraz Nabrzeże Zbożowe wraz z fragmentem nabrzeża przy Twierdzy Wisłoujście. Wyjaśnił, że dzięki inwestycjom do Portu Wewnętrznego będą mogły wpływać większe statki.

W ramach rozbudowy i modernizacji sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym ma być przebudowana m.in. ul. Budowniczych Portu Północnego oraz zbudowany parking dla samochodów ciężarowych przy ul. Portowej. Prezes zaznaczył, że „przebudowa układu drogowo-kolejowego w Porcie Zewnętrznym ma zapewnić bezkolizyjny dostęp do największych terminali”.

Greinke zwrócił uwagę, że Port „kończy już ostatnie przetargi na wykonawców poszczególnych zadań”. „W przypadku większości ogłoszonych przetargów zostały już otwarte oferty” – dodał. ZMPG planuje, że do końca czerwca wyłoni i ogłosi wykonawców wszystkich zadań budowlanych. Prace muszą być zakończone do końca 2020 roku.

„To jest wyjątkowa chwila w historii Portu – tak dużo zadań inwestycyjnych jednocześnie jeszcze nie było realizowanych” – podkreślił wiceprezes ZMPG ds. infrastruktury, Marcin Osowski. „I tutaj będzie olbrzymia rola Inżynierów Kontraktów, którzy będą +oczami i uszami+ Portu Gdańsk” – dodał. Wyjaśnił, że chodzi o „dobrą współpracę z wykonawcami i koordynację wszystkich zadań, które będą realizowane w porcie, który będzie w tym czasie normalnie działać”.

Konsorcjum firm: Tractebel Engineering (lider), Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST oraz Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego odpowiadać będzie za nadzór nad pogłębieniem toru wodnego i modernizacją nabrzeży. Prezes zarządu Tractebel Engineering S.A., Jarosław Krzyżanowski przyznał, że konsorcjum uważa ten projekt za bardzo ważny i który "będzie miał wpływ nie tylko na rozwój Portu Gdańsk, ale i całego regionu”. Wyjaśnił, że funkcja Inżyniera Kontraktu związana jest z wykorzystaniem funduszy publicznych.

Sweco Consulting będzie zarządzać i nadzorować przebudowę układu drogowo-kolejowego w Porcie Zewnętrznym. Umowy z Inżynierami obejmują zarządzanie i nadzór nad realizacją zadań, a także monitoring, raportowanie, gromadzenie dokumentów i danych do pełnej kontroli realizacji inwestycji, jak również jej rzeczowego i finansowego rozliczenia.

W 2017 r. Port Gdańsk przeładował rekordowe 40,6 mln ton ładunków, czyli o prawie 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Port jest na drugim miejscu wśród największych portów kontenerowych na Bałtyku. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA (ZMPG) jest podmiotem zarządzającym portem morskim w Gdańsku. Do jego głównych zadań należy zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, w skład której wchodzi osiem nabrzeży o łącznej długości ponad 20 km. Port wewnętrzny usytuowany jest wzdłuż Martwej Wisły i kanału portowego, a port zewnętrzny ma bezpośredni dostęp do Zatoki Gdańskiej. (PAP)

Autor: Bożena Leszczyńska

edytor: Jacek Ensztein