Grupa Kęty przesunęła na 26 IX drugą ratę dywidendy za 2017 r.



Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - Grupa Kęty przesunęła wypłatę drugiej raty dywidendy na 26 września 2018 r. z 22 listopada 2018 r., poinformowała spółka. Pozostałe terminy pozostają bez zmian, dodano.

"Jako dzień dywidendy proponuje się dzień 26 czerwca 2018 roku, natomiast terminy wypłat dywidendy proponuje się:

- na dzień 10 lipca 2018 roku (34% wartości dywidendy)

- na dzień 26 września 2018 roku (66% wartości dywidendy)" - czytamy w komunikacie.

Na początku lutego zarząd Grupy Kęty zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia do 80% skonsolidowanego zysku netto za 2017 r. na dywidendę. W połowie marca br. Grupa Kęty poinformowała że zakłada wypłatę ok. 190 mln zł dywidendy, tj. ok. 20 zł na akcję z zysku za 2017 r.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2017 r. miała 2,66 mld zł skonsolidowanych przychodów.

