PKP Cargo: Nakłady inwestycyjne będą uzależnione od tempa wzrostu



Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - PKP Cargo będzie realizowało plan inwestycyjny na ten rok, koncentrując się na rentowności poszczególnych projektów i dostosowując wydatki do sytuacji rynkowej, poinformował prezes Czesław Warsewicz.

"To jest wielkość, która jest ujęta w planie gospodarczym. Jeżeli wzrost organiczny będzie wymagał inwestycji, które przełożą się na parametry okresu zwrotu i rentowności na inwestycji, które są pozytywne, to będziemy je realizować" - powiedział Warsewicz podczas konferencji prasowej, odnosząc się do planowanych przez spółkę nakładów inwestycyjnych.

"One są uzależnione od tempa wzrostu. Oczywiście, plan jest planem, działalność będziemy dostosowywać do sytuacji" - dodał.

Warsewicz podkreślił, że kwoty inwestycji są związane ze znacznym wzrostem organicznym w przewozach produktów masowych, ale nie tylko.

"To [plan inwestycyjny] ma zwiększyć konkurencyjność. Jeśli to ma spowodować zwiększenie rentowności i wielkości generowanych zysków, to będziemy to realizować. Wewnętrzna procedura w spółce zakłada opiniowanie każdego wniosku o określonych parametrach zwrotu na inwestycjach" - wyjaśnił także.

W połowie marca PKP Cargo przyjęło plan gospodarczy, który zakłada m.in., że jednostkowe nakłady inwestycyjne spółki PKP Cargo S.A. wyniosą 1 017,6 mln zł w 2018 r., czyli będą o 99% wyższe r/r.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,8% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2017 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews)