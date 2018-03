Dow Jones Industrial rośnie o 0,6 proc., S&P 500 w górę o 0,6 proc., Nasdaq Comp. zyskuje 0,7 proc.

EUR/USD spada o 0,2 proc. do ok. 1,232; od środy kwotowanie pary spadło już o ponad 1 proc.

Na rynku FI trwa dobra passa amerykańskich papierów - rentowność 10-letnich Treasuries spada 2 pb do 2,76 proc. Krzywa amerykańskiego długu znów się wypłaszcza - spread między rentownością dwu- a dziesięcioletnich UST spada na nowe minima w cyklu do ok. 47 pb., a sread 5y30y zniżkuje do poniżej 41 pb.

Po dziewięciu z rzędu kwartałach ze wzrostem, indeks S&P 500 zakończy pierwsze trzy miesiące 2018 r. pod kreską. Do rozpoczęcia ostatniej w tym tygodniu sesji (w Wielki Piątek główne giełdy w Europie i USA są nieczynne), od początku roku (YTD) do środy S&P 500 stracił 2,5 proc.

Tylko dwa sektory na tym indeksie zdołały zanotować wzrosty (YTD) dóbr wyższego rzędu i technologiczny - choć ten drugi w ostatnich dniach również bardzo mocno traci, po serii negatywnych dla sentymentu wydarzeń wśród kluczowych dla branży spółek FANG.

Spadki kontynuują walory Amazona, po tym jak prezydent USA Donald Trump na Twitterze stwierdził, że jeszcze przed wyborami z 2016 r. "miał wątpliwości" odnośnie tej spółki, gdyż "w przeciwieństwie do innych, niemal lub wcale nie płaci podatków stanowych i lokalnych, wykorzystuje system pocztowy (...) i wypycha z biznesu tysiące detalistów".

W środę portal Axios poinformował, że Trump ma "obsesję" na punkcie Amazona i rozważa podjęcie działań wobec spółki.

O przeżycie coraz mocniej walczy Tesla. Od załamania w środę kurs Tesli zanurkował o 17 proc., a od lokalnego szczytu z końca lutego już o 30 proc.

Inwestorzy zastanawiają się, czy firmie starczy gotówki, by wypełnić ambitne cele produkcji aut elektrycznych, na fali obaw po śmiertelnym wypadku z udziałem autonomicznego pojazdu spółki, czy ścięciu ratingu przez Moody's. Wycena benchmarkowych obligacji Tesli spada do rekordowo niskich 86 centów, przy rentowności niemal 7,5 proc. (5,3 proc. w chwili emisji).

W przyszłym tygodniu spółka przedstawi wyniki produkcji flagowego Modelu 3. Rynek sceptycznie podchodzi do celów Tesli, zakładającej wzrost do 2.500 sztuk tygodniowo.

DEFLATOR PCE W USA LEKKO W GÓRĘ, OPTYMISTYCZNI AMERYKANIE WOLNIEJ WYDAJĄ NIŻ ZARABIAJĄ

Preferowana przez amerykańską Rezerwę Federalną miara inflacji wciąż pozostaje poniżej 2-proc. celu, choć w ujęciu rocznym uczyniła kolejny krok w jego kierunku.

Deflator PCE w USA w lutym wyniósł 1,8 proc. rdr, wobec 1,7 proc. w styczniu i konsensusu 1,7 proc. rdr - to najwyższy poziom wskaźnika od roku. Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 1,6 proc. rdr, wobec 1,5 proc. miesiąc wcześniej i oczekiwań 1,6 proc. rdr.

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, wyniósł w marcu 101,4 pkt. - podano w końcowym wyliczeniu. Jest to najwyższy odczyt od stycznia 2004 roku.

Mocne nastroje wśród konsumentów w USA nie skłaniają ich do nadmiernych wydatków, których dynamika drugi miesiąc z rzędu była niższa niż wzrost wynagrodzeń.

Wydatki w lutym wzrosły o 0,2 proc. mdm, tyle samo co w styczniu. Dochody zaś wzrosły o 0,4 proc. mdm, również tyle samo co przed miesiącem. Oba odczyty były zgodne z oczekiwaniami rynku.

KOLEJNE AMERYKAŃSKIE CŁA NA CHINY CORAZ BLIŻEJ - ROSS

Sekretarz handlu Wilbur Ross powiedział w czwartek, że ogłoszenie prezydenta Trumpa w sprawie ceł na chińskie produkty nadejdzie „bardzo szybko”. W rozmowie z BBG Ross wezwał do racjonalnej oceny działań administracji USA, zamiast „sądów opartych o halucynacje”.

Działania Amerykanów po raz kolejny skrytykował Pekin.

"Złośliwe działania Stanów Zjednoczonych są jak otwieranie puszki Pandory, generują ryzyko reakcji łańcuchowej, która może rozprzestrzenić na świecie wirusa protekcjonizmu" - powiedział w czwartek rzecznik chińskiego ministerstwa handlu.

INFLACJA W NIEMCZECH PRZYSPIESZA, BEZROBOCIE REKORDOWO NISKIE

Inflacja wg HICP w Niemczech w marcu przyspieszyła w ujęciu rdr do 1,5 proc., wobec 1,2 proc. miesiąc wcześniej. - podano we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano 1,6 proc. rdr.

Dane stanowią preludium do przyszłotygodniowego odczytu HICP dla całej strefy euro, gdzie w lutym dynamika cen wyniosła jedynie 1,1 proc. rdr. Europejski Bank Centralny prognozuje, że HIPC wzrośnie do pod koniec 2018 r. do 1,5 proc.

Presji cenowej w największej gospodarce UE sprzyja mocna sytuacja na rynku pracy - stopa bezrobocia w Niemczech w marcu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, spadła do rekordowo niskiego poziomu 5,3 proc., o 0,1 pkt. proc.

UDANY KWARTAŁ DLA ROPY

Ceny WTI kończą miesiąc na ok. 5-proc. plusie i ok. 7 proc. powyżej poziomu z początku roku.

WTI w kontraktach na maj na NYMEX w czwartek po południu drożeje o 0,4 proc. do 64,4 USD, a Brent (kontrakty na maj) w bez zmian przy 69,5 USD.

W centrum uwagi rynku ropy pozostają kwestie geopolityczne w rejonie Bliskiego Wschodu - po jastrzębich nominacjach w administracji Donalda Trumpa (jastrzębi J. Bolton jako doradca ds. bezpieczeństwa narodowego) oraz wobec eskalacji napięcia między Arabią Saudyjską, a dobrze uzbrojonymi (rakiety balistyczne) bojówkami z Jemenu.

W tle pozostaje perspektywa długoterminowego porozumienia OPEC+ - źródła Reutersa twierdzą, że kartel i jego sojusznicy potwierdzą w czerwcu gotowość do utrzymania polityki cięć do końca 2018 r. (PAP Biznes)