Koncepcja to pierwszy etap realizacji długo oczekiwanej przez mieszkańców Lipska inwestycji. Dokumentację wraz z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wykona firma Lafrentz Polska. „Wartość tego zamówienia to 1,3 mln zł, a czas realizacji - 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli do września 2019 roku” - poinformowała PAP rzeczniczka mazowieckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska.

Zadaniem projektanta będzie opracowanie dokumentacji zawierającej m.in. informacje o terenie pod przyszłą drogę i powiązaniu istniejących dróg z nową trasą. Projektant przeprowadzi również szczegółowe badania warunków geologicznych.

Po wykonaniu koncepcji oraz uzyskaniu decyzji ZRID ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawcy, który zrealizuje inwestycję w systemie „projektuj i buduj”. Zakończenie robót zaplanowano na 2025 rok. Szacunkowy łączny koszt inwestycji (dokumentacja, wykup gruntów, budowa) wynosi 110 mln zł.

Jednojezdniowa obwodnica Lipska o długości ok. 6,4 km, z dwoma pasami ruchu i dodatkowymi jezdniami serwisowymi, ominie miasto po zachodniej stronie. Niewielka część trasy przebiegać będzie wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 79.

Obecnie droga krajowa nr 79 przebiega przez Lipsko. Korzysta z niej wielu kierowców jadących z Warszawy do Krakowa i na Śląsk. Według władz Lipska w ciągu doby przez miasto przejeżdża około 10 tys. samochodów. Droga jest w złym stanie, prowadzi przez wzniesienia i ostre zakręty, co przy gęstej zabudowie jest uciążliwe i niebezpieczne zarówno dla mieszkańców, jak i dla innych użytkowników trasy.

Do stycznia 2019 r. ma być także gotowa koncepcja rozbudowy innego fragmentu drogi krajowej nr 79, obejmującego ok. 1,5-kilometrowe przejście drogi przez miasto Ciepielów, fragment o długości 6,8 km na styku gmin Ciepielów i Lipsko oraz liczący ok. 8,5 km odcinek trasy od Lipska do granicy województwa mazowieckiego.

Zakończenie inwestycji planowane jest na 2021 r. Jej szacunkowy koszt wynosi ok. 97,7 mln zł. (PAP)

autor: Ilona Pecka