Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 1,30 proc., do 24.159,60 pkt.

S&P 500 zyskał 1,38 proc. i wyniósł 2.640,87 pkt.

Nasdaq Comp. zwyżkował o 1,64 proc., do 7.063,44 pkt.

Po dziewięciu z rzędu kwartałach ze wzrostem, indeks S&P 500 zakończył pierwsze trzy miesiące 2018 r. pod kreską.

Tylko dwa sektory na tym indeksie zdołały zanotować wzrosty (YTD) dóbr wyższego rzędu i technologiczny - choć ten drugi w ostatnich dniach również bardzo mocno tracił po serii negatywnych dla sentymentu wydarzeń wśród kluczowych dla branży spółek FANG.

Chociaż część zarządzających ma optymistyczne oczekiwania na drugi kwartał - tym bardziej, że spółki powinny pokazać znowu bardzo dobre wyniki - to jednak panuje powszechna zgoda, że wysoka zmienność z pierwszych miesięcy roku prawdopodobnie pozostanie na rynkach na dłużej.

"Niewątpliwie jesteśmy w fazie wyższej zmienności, dlatego warto ograniczać ryzyko" - uważa Sebastian Page, szef funduszu multiasset z T.Rowe Price.

Spadki kontynuowały w ciągu dnia walory Amazona, po tym jak prezydent USA Donald Trump na Twitterze stwierdził, że jeszcze przed wyborami z 2016 r. "miał wątpliwości" odnośnie tej spółki, gdyż "w przeciwieństwie do innych, niemal lub wcale nie płaci podatków stanowych i lokalnych, wykorzystuje system pocztowy (...) i wypycha z biznesu tysiące detalistów".

W środę portal Axios poinformował, że Trump ma "obsesję" na punkcie Amazona i rozważa podjęcie działań wobec spółki.

Na zamknięciu czwartkowej sesji Amazon odrobił straty z całej sesji i zyskał 1 proc.

O przeżycie coraz mocniej walczy Tesla. Od załamania w środę kurs Tesli zanurkował o 17 proc., a od lokalnego szczytu z końca lutego już o 30 proc. W czwartek walory Tesli zyskały ponad 3 proc.

Inwestorzy zastanawiają się, czy firmie starczy gotówki, by wypełnić ambitne cele produkcji aut elektrycznych, na fali obaw po śmiertelnym wypadku z udziałem autonomicznego pojazdu spółki, czy ścięciu ratingu przez Moody's. Wycena benchmarkowych obligacji Tesli spada do rekordowo niskich 86 centów, przy rentowności niemal 7,5 proc. (5,3 proc. w chwili emisji).

W przyszłym tygodniu spółka przedstawi wyniki produkcji flagowego Modelu 3. Rynek sceptycznie podchodzi do celów Tesli, zakładającej wzrost do 2.500 sztuk tygodniowo.

Facebook zyskał w czwartek ponad 4 proc., ograniczając tym samym skalę spadków w tym miesiącu do 10 proc. Alphabet, właściciel Google, wzrósł niecałe 3 proc.

DEFLATOR PCE W USA LEKKO W GÓRĘ, OPTYMISTYCZNI AMERYKANIE WOLNIEJ WYDAJĄ NIŻ ZARABIAJĄ

Preferowana przez amerykańską Rezerwę Federalną miara inflacji wciąż pozostaje poniżej 2-proc. celu, choć w ujęciu rocznym uczyniła kolejny krok w jego kierunku.

Deflator PCE w USA w lutym wyniósł 1,8 proc. rdr, wobec 1,7 proc. w styczniu i konsensusu 1,7 proc. rdr - to najwyższy poziom wskaźnika od roku. Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 1,6 proc. rdr, wobec 1,5 proc. miesiąc wcześniej i oczekiwań 1,6 proc. rdr.

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, wyniósł w marcu 101,4 pkt. - podano w końcowym wyliczeniu. Jest to najwyższy odczyt od stycznia 2004 roku.

Mocne nastroje wśród konsumentów w USA nie skłaniają ich do nadmiernych wydatków, których dynamika drugi miesiąc z rzędu była niższa niż wzrost wynagrodzeń.

Wydatki w lutym wzrosły o 0,2 proc. mdm, tyle samo co w styczniu. Dochody zaś wzrosły o 0,4 proc. mdm, również tyle samo co przed miesiącem. Oba odczyty były zgodne z oczekiwaniami rynku.

KOLEJNE AMERYKAŃSKIE CŁA NA CHINY CORAZ BLIŻEJ - ROSS

Sekretarz handlu Wilbur Ross powiedział w czwartek, że ogłoszenie prezydenta Trumpa w sprawie ceł na chińskie produkty nadejdzie „bardzo szybko”. W rozmowie z BBG Ross wezwał do racjonalnej oceny działań administracji USA, zamiast „sądów opartych o halucynacje”.

Działania Amerykanów po raz kolejny skrytykował Pekin.

"Złośliwe działania Stanów Zjednoczonych są jak otwieranie puszki Pandory, generują ryzyko reakcji łańcuchowej, która może rozprzestrzenić na świecie wirusa protekcjonizmu" - powiedział w czwartek rzecznik chińskiego ministerstwa handlu.

INFLACJA W NIEMCZECH PRZYSPIESZA, BEZROBOCIE REKORDOWO NISKIE

Inflacja wg HICP w Niemczech w marcu przyspieszyła w ujęciu rdr do 1,5 proc., wobec 1,2 proc. miesiąc wcześniej. - podano we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano 1,6 proc. rdr.

Dane stanowią preludium do przyszłotygodniowego odczytu HICP dla całej strefy euro, gdzie w lutym dynamika cen wyniosła jedynie 1,1 proc. rdr. Europejski Bank Centralny prognozuje, że HIPC wzrośnie do pod koniec 2018 r. do 1,5 proc.

Presji cenowej w największej gospodarce UE sprzyja mocna sytuacja na rynku pracy - stopa bezrobocia w Niemczech w marcu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, spadła do rekordowo niskiego poziomu 5,3 proc., o 0,1 pkt. proc.

UDANY KWARTAŁ DLA ROPY

Ceny WTI kończą miesiąc na ok. 5-proc. plusie i ok. 7 proc. powyżej poziomu z początku roku.

WTI w kontraktach na maj na NYMEX w czwartek po południu drożeje o 0,4 proc. do 64,4 USD, a Brent (kontrakty na maj) w bez zmian przy 69,5 USD.

W centrum uwagi rynku ropy pozostają kwestie geopolityczne w rejonie Bliskiego Wschodu - po jastrzębich nominacjach w administracji Donalda Trumpa (jastrzębi J. Bolton jako doradca ds. bezpieczeństwa narodowego) oraz wobec eskalacji napięcia między Arabią Saudyjską, a dobrze uzbrojonymi (rakiety balistyczne) bojówkami z Jemenu.

W tle pozostaje perspektywa długoterminowego porozumienia OPEC+ - źródła Reutersa twierdzą, że kartel i jego sojusznicy potwierdzą w czerwcu gotowość do utrzymania polityki cięć do końca 2018 r. (PAP Biznes)