Źródło: PAP

Wielkanoc to jajeczne święta, ale nie jest to okres, w którym jaja sprzedają się najlepiej. Ceny jaj w tym sezonie są istotnie wyższe w handlu detalicznym niż były rok temu. Ale nie zniechęca to konsumentów do ich zakupu, tym bardziej, że sieci handlowe oferują różne promocje.