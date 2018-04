Wtedy drogowcy planują wybrać najkorzystniejsze oferty w ogłoszonym przetargu na powierzchniowe, rozpoznawcze badania archeologiczne.

Białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który odpowiada za realizację inwestycji ogłosił zestawienie ofert, które wpłynęły do przetargu. Odcinek drogi ekspresowej Via Baltica od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna ma mieć 90,9 km. To łącznie sześć zadań inwestycyjnych. Na badania archeologiczne GDDKiA dysponuje kwotą 256,2 tys. zł brutto. Z badań jest wykluczona obwodnica Stawisk.

"Badania ruszą zapewne w maju, gdyż po podpisaniu umowy wykonawca będzie musiał jeszcze uzyskać pozwolenie na badania" - poinformował PAP rzecznik prasowy GDDKiA w Białymstoku Rafał Malinowski.

Po podpisaniu umów, wykonawcy badań archeologicznych będą mieli na ich przeprowadzenie 110 dni.

Malinowski dodał, że najwcześniej, "w pierwszej kolejności" badania będą prowadzone na odcinku od węzła drogowego Podborze (wraz z węzłem) do węzła Śniadowo (bez tego węzła). "Wstępnie zakładamy, że zajmie to około tygodnia, potem zajmiemy się kolejnymi odcinkami" - dodaje Malinowski.

Spośród zadań na trasie od Ostrowi do Szczuczyna, GDDKiA nie ma jeszcze wybranego wykonawcy na projekt i budowę odcinka Łomża- Zachód do węzła Kolno, czyli głównego fragmentu planowanej obwodnicy Łomży.

Droga S61 ma stanowić jedną z polskich części trasy Via Baltica, czyli połączenia krajów nadbałtyckich z południową Europą. W Ostrowi Mazowieckiej ma odbijać na północ w stronę Łomży, Szczuczyna, Ełku i Suwałk, do granicy Polski z Litwą w Budzisku. Tam będzie się łączyć z litewską drogą A5 w stronę Kowna, a stamtąd będzie wiodła do Rygi na Łotwie.