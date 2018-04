W 2018 r. GDDKiA planuje oddać do ruchu prawie 440 km nowych tras

W ciągu ostatnich dwóch lat inwestycje transportowe rozkręcały się dość powoli. W całym 2016 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała zaledwie 22 umowy na budowę dróg. W 2017 r. bardzo kiepsko było zwłaszcza w pierwszej połowie, kiedy to zawarto zaledwie... dwa kontrakty. Ostatecznie zeszły rok zamknął się podpisaniem 28 umów. Do tych opóźnień m.in. przyczyniły się liczne pytania i odwołania firm. W wielu przypadkach nie bez winy byli też urzędnicy, bo długo zwlekali z ogłoszeniem drugiego etapu przetargu. Tak było np. w przypadku zamówienia na budowę trzech odcinków trasy S7 z Warszawy do Grójca. Ostatecznie od ogłoszenia przetargu do podpisania umów minęły blisko dwa lata.

Teraz GDDKiA przyspiesza z nowymi kontraktami. Od początku roku podpisano już 11 umów m.in. na budowę odcinków trasy Via Baltica w rejonie Łomży czy fragmentu drogi S6 z Gdyni w stronę Lęborka, która połączy się z istniejącą obwodnicą Trójmiasta. Przed nami zaś prawdziwy wiosenny wysyp nowych kontraktów.

Jak się dowiedział DGP, do końca czerwca GDDKiA chce podpisać 19 umów. W kilku przypadkach rozpocznie się realizacja brakujących odcinków długich tras. Tak będzie np. w przypadku drogi ekspresowej Via Baltica, która usprawni dojazd z Warszawy na Suwalszczyznę i dalej do krajów nadbałtyckich. Dzięki tej arterii mieszkańcy miejscowości położonych wzdłuż istniejącej, wąskiej drogi 61 odpoczną od uciążliwych tirów zmierzających na Litwę czy Łotwę. Drogowa dyrekcja w kwietniu zamierza podpisać umowy na cztery brakujące odcinki trasy Via Baltica – jednego na północ od Łomży i trzech od Szczuczyna do istniejącego fragmentu S61 przed Suwałkami. Cała wygodna ekspresówka z Warszawy do granicy z Litwą (najpierw jako S8, a od Ostrowi Mazowieckiej jako S61) ma być gotowa na przełomie 2020 i 2021 r.

W kwietniu i maju drogowcy będą mieli dobre wiadomości dla mieszkańców wschodniej Polski. Wtedy podpisane zostaną umowy na sześć odcinków drogi ekspresowej S19 między Rzeszowem i Lublinem. To będzie część planowanej trasy Via Carpatia. Teraz zacznie się realizacja fragmentów o łącznej długości 54 km między leżącym na północ od Rzeszowa Sokołowem Małopolskim a granicą Podkarpacia i Lubelszczyzny. Cała trasa ekspresowa z Rzeszowa do Lublina ma być gotowa pod koniec 2021 r. Wtedy stolica Podkarpacia zyska też wygodne połączenie z Warszawą, bo S19 połączy się z drogą S17 Lublin – Warszawa, która ma być ukończona w 2019 r.

W końcu jest też szansa na domknięcie obwodnicy Łodzi. W czerwcu drogowcy zamierzają podpisać dwa kontrakty na budowę zachodniej części ringu wokół tego miasta. Chodzi o 30-kilometrową drogę S14, która powinna być ukończona w 2021 r. W porównaniu do zapowiedzi sprzed dwóch lat oznacza to jednak roczne opóźnienie. Wzięło się stąd, że GDKKiA unieważniła pierwszy przetarg, bo zgłoszone oferty przekroczyły kosztorys o 260 mln zł. W efekcie jednak drogowcy sporo zaoszczędzili. W drugim przetargu najtańsze oferty spadły o 0,5 mld zł (do 1,07 mld zł).

W maju i czerwcu planowane jest zawarcie kontraktów na dalsze odcinki S6 na Pomorzu. W 2021 r. droga ekspresowa połączy Gdynię i Bożepole Wielkie przed Lęborkiem. Przed wakacjami można liczyć na zakontraktowanie prac na trasie S3 z Bolkowa do granicy z Czechami. Powstanie tam m.in. tunel o długości 2,3 km. Całość ma być gotowa w 2023 r.

Ambitny plan drogowców zakłada, że w 2018 r. uda się podpisać blisko 50 umów na prawie 560 km. Jak przyznaje rzecznik GDDKiA Jan Krynicki, wszystko zależy m.in. od tego, czy w poszczególnych przetargach pojawią się odwołania.

Generalna dyrekcja zapowiada też, że w 2018 r. planuje oddać do ruchu prawie 440 km nowych tras. – Przed rozpoczęciem wakacji lub w ich trakcie planujemy oddać m.in. trzy odcinki trasy S3 na Dolnym Śląsku – od autostrady A4 w stronę Lubina, odcinek trasy S5 w Wielkopolsce – od autostrady A2 do Wronczyna i obwodnicę Kłodzka – wylicza Jan Krynicki. W drugiej połowie roku mają być oddane ostatnie fragmenty ekspresowej trasy S8 z Warszawy do Białegostoku.

GDDKiA szacuje, że w tym roku wydatki na budowę dróg wyniosą 20,4 mld zł (o 6 mld więcej niż w 2017 r.). ⒸⓅ

