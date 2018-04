"Wczoraj spadki w Stanach były dość silne, więc wydaje się, że my też zaczniemy w kiepskich nastrojach. Nie wydaje mi się jednak, że ucierpimy tak mocno jak Stany wczoraj, bo aktualnie kontrakty na DAX nie handlują się poniżej ostatnich minimów. Wydaje się zatem, że te ostatnie minima u nas też się utrzymają" - powiedział Małmyga.

Zdaniem analityka, rynek pozostaje w trendzie spadkowym.

"Wydaje się, że dziś WIG 20 będzie testował okolice 2.200 pkt., czyli tak naprawdę okolice minimów z zeszłego tygodnia" - powiedział.

Dow Jones Industrial spadł w poniedziałek na zamknięciu o 1,91 proc., do 23.643,85 pkt. S&P 500 stracił 2,23 proc. do 2.581,86 pkt. – wartość indeksu po raz pierwszy od czerwca 2016 r. zamknęła się poniżej istotnej bariery technicznej – 200-sesyjnej średniej kroczącej, czyli 2.589,9 pkt. i weszła w obszar technicznej korekty. Nasdaq Comp. zniżkował o 2,74 proc. do 6.870,12 pkt. Indeks oddał całość tegorocznych wzrostów i również znalazł się w technicznej korekcie.

WIG 20 wzrósł w czwartek na zamknięciu o 0,30 proc. do 2.210,38 pkt. WIG zwyżkował o 0,35 proc. do 58.378,09 pkt., a mWIG 40 poszedł w górę o 0,52 proc. do 4.554,89 pkt.

We wtorek ok. godz. 8.40 kontrakty na DAX spadają o ok. 1 proc.

W Azji na giełdach spadki indeksów - wszędzie. W Japonii indeks Nikkei 225 stracił 0,45 proc. W Chinach wskaźnik SCI ze zniżką o 1,28 proc. W Hongkongu Hang Seng na minusie o 0,28 proc. W Korei Południowej wskaźnik KOSPI ze zniżką o 0,07 proc.. W Indiach Sensex w dół o 0,18 proc.

Akcjonariusz Globe Trade Centre, Lone Star, rozpoczął przegląd opcji w odniesieniu do inwestycji w GTC. Rozważa sprzedaż wszystkich swoich akcji inwestorowi strategicznemu lub finansowemu i nie rozważa wprowadzenia jakichkolwiek akcji na rynek publiczny w drodze przyspieszonego budowania księgi popytu - podało GTC w komunikacie we wtorek rano.

Zarząd Banku Pekao rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 2,07 mld zł, czyli 99,3 proc. zysku banku za rok 2017 - podało Pekao w komunikacie w czwartek wieczorem. Proponowana wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 7,9 zł.

Anna Unotn (PAP Biznes)