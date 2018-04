Action prognozuje 440 tys. euro EBITDA Action Europe w 2018 r.



Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Action szacuje, że jego spółka zależna Action Europe GmbH odnotowała 62 tys. euro EBITDA w 2017 r., natomiast prognoza na 2018 r. to 440 tys. euro, podała spółka.

Szacunkowe przychody Action Europe wyniosły 113,96 mln euro w 2017 r., a marża brutto na sprzedaży 5,9%.

Przychody prognozowane na 2018 r. to 91,48 mln euro przy 6% marży brutto na sprzedaży.

Szacunkowe dane za rok 2017 sporządzone zostały w oparciu o publikowane wcześniej informacje o szacunkowych obrotach i marży grupy kapitałowej Action w poszczególnych miesiącach.

"Prognozy na rok 2018 przygotowane zostały na podstawie danych dotyczących dotychczasowej działalności Action Europe GmbH i jej otoczenia rynkowego oraz zakładanych trendów i uwarunkowań rynkowych w bieżącym roku" - wyjaśniono.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

