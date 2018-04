LiveChat Software zwiększył bazę klientów o 374 firmy w marcu



Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - LiveChat Software miał 24 065 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat według stanu na 1 kwietnia 2018 r. wobec 19 251 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 25% r/r, podała spółka. W marcu liczba klientów wzrosła o 374 firmy netto, dodano.

"Marzec był dla nas bardzo ważnym miesiącem. Wprowadziliśmy znaczące zmiany w wyglądzie produktu, które usprawnią pracę naszych użytkowników. Proces re-designu LiveChata planujemy zakończyć w maju. Miniony miesiąc to także przełom w organizacji naszej pracy, do którego długo się przygotowywaliśmy. Przenieśliśmy się do nowego biura, pracujemy teraz na otwartej i szerokiej przestrzeni. Nowa siedziba to nie tylko lepszy komfort pracy, ale przede wszystkim - możliwość rozbudowy zespołu i podjęcia kolejnych wyzwań" - powiedział prezes Mariusz Ciepły, cytowany w komunikacie.

Oprócz wprowadzonych zmian we flagowym projekcie firma rozwija także portfolio swoich innych produktów. W ofercie LiveChat znajduje się znana już na rynku platforma BotEngine, umożliwiającą tworzenie konwersacyjnych chatbotów przez niemal każdą firmę (także taką, w której brakuje specjalistycznej wiedzy informatycznej). Kolejnym produktem w portfolio firmy jest chat.io, czyli narzędzie typu live chat, które można łatwo integrować z innymi platformami komunikacyjnymi, a także e-mailem czy SMS-em, podano również.

"W minionym kwartale LiveChat wdrożył także publiczną aplikację - KnowledgeBase.ai. Pozwala ona firmom tworzyć własne bazy wiedzy, do których dostęp mogą mieć zarówno pracownicy, jak i klienci. Dzięki KnowledgeBase artykuły dotyczące np. pomocy technicznej gromadzone są w jednym miejscu. W ten sposób podczas obsługi klienta pracownik nie musi przełączać się między zakładkami w przeglądarce w poszukiwaniu odpowiedzi na zadane pytanie, a jedynie wyszukać informacje w bazie. Zwiększa to efektywność obsługi i przyspiesza komunikację z klientami. W przypadku klienta pozwala mu także na samodzielne wyszukanie rozwiązania danego problemu" - czytamy dalej.

Dane dotyczące liczby klientów nie obejmują użytkowników BotEngine, chat.io oraz Knowledge Base.

Nowe produkty, jak też pozostałe projekty prowadzone obecnie przez spółkę to testy narzędzi i infrastruktury przygotowywane z myślą o większej platformie komunikacyjnej. Przygotowywana dokumentacja API, marketplace oraz budowana od dłuższego czasu społeczność klientów i firm skupionych wokół produktu ma w dłuższej perspektywie pozwolić na budowę szerokiego wachlarza produktów i usług komunikacyjnych dla każdego biznesu, podsumowano.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

(ISBnews)