Oferta publiczna Danwood obejmie do 60% akcji istniejących



Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Danwood Holding potwierdził zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej oraz wprowadzenia swoich akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie, uzależniając ostateczną decyzję dotyczącą terminu od sytuacji rynkowej, podała spółka. Oferta obejmie do 24 mln istniejących akcji zwykłych serii B, stanowiących do 60% kapitału zakładowego.

"Przewiduje się, że oferta publiczna obejmie wyłącznie akcje istniejące. W ramach oferty podstawowej sprzedawanych może być do 20 mln istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B, stanowiących do 50% kapitału zakładowego spółki, należących do akcjonariusza sprzedającego, Polish Enterprise Fund VII (pośrednio poprzez DHH S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu), zarządzany przez Enterprise Investors. Akcjonariusz sprzedający może dodatkowo zaoferować do 4 mln akcji zwykłych na okaziciela serii B stanowiących do 10% kapitału zakładowego spółki. Na podstawie prospektu akcjonariusz sprzedający zaoferuje więc łącznie do 24 mln istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B, stanowiących do 60% kapitału zakładowego spółki" - czytamy w komunikacie.

Z uwagi na model biznesowy, pozwalający na generowanie dużych dodatnich przepływów operacyjnych przy ograniczonym zapotrzebowaniu na nakłady inwestycyjne, spółka nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego w celu pozyskania dodatkowych środków w ramach oferty, podano także.

Oferta będzie adresowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Stanów Zjednoczonych w oparciu o Regulację S.

"Akcje należące do akcjonariusza sprzedającego będą objęte zobowiązaniem do niesprzedawania akcji typu 'lock-up' w okresie 360 dni od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW. Spółka z kolei zobowiąże się do nieprzeprowadzania jakiejkolwiek nowej emisji akcji w okresie 360 dni. Członkowie zarządu spółki zobowiążą się do niesprzedawania akcji, które obejmą bezpośrednio po przeprowadzeniu IPO w ramach realizacji programu motywacyjnego,przez okres 720 dni" - czytamy dalej.

Funkcję globalnego koordynatora, współprowadzącego księgę popytu i oferującego pełni Pekao Investment Banking. Funkcję współprowadzących księgę popytu pełnią: mBank oraz Wood & Company Financial Services (oddział w Polsce).

"Systematycznie zwiększamy skalę działalności, umacniamy pozycję na rynku niemieckim, na którym jesteśmy liderem i zwiększamy obecność na innych rynkach europejskich, głównie brytyjskim. Mamy solidny portfel zamówień obejmujący około 2,3 tys. domów (wg stanu na koniec 2017 roku), co zapewnia realizację naszych planów sprzedażowych do końca I kwartału 2019 r. W 2017 roku pozyskaliśmy 1 992 zamówienia na domy, czyli o 25% więcej niż w roku 2016. Notujemy bardzo dobre wyniki finansowe i zwiększamy przychody szybciej od konkurencji. Widzimy bardzo dobre perspektywy dla rynku prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w Europie i jego rosnące znaczenie względem domów tradycyjnych. Działamy w najbardziej atrakcyjnym segmencie rynku - domów prefabrykowanych w standardzie 'pod klucz', który na rynkach naszej działalności,w ujęciu wartościowym będzie rósł w najbliższych latach, według prognoz rynkowych, w tempie 7% rocznie w latach 2017-2022" - powiedział prezes Jarosław Jurak, cytowany w komunikacie.

Grupa Danwood jest dostawcą prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w standardzie "pod klucz" (gotowych do zamieszkania), które sprzedaje pod własną marką Danwood na rynku europejskim. W okresie ponad 20 lat swojej działalności grupa przekazała klientom ponad 8,3 tys. domów.

(ISBnews)