Prairie podjęło działania prawne przeciw Min. Środowiska ws. kopalni Jan Karski



Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Prairie Mining Limited rozpoczęło działania sądowe przeciw Ministerstwu Środowiska (MŚ) w związku z nieudzieleniem w przewidzianym prawem terminie prawa do użytkowania górniczego dla terenu obejmującego planowaną kopalnię Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, podała spółka.

"Prairie złożyło wniosek o umowę użytkowania górniczego dla kopalni Jan Karski pod koniec grudnia 2017 r. Na dzień wydania komunikatu MŚ nie umożliwiło Prairie zawarcia umowy użytkowania górniczego dla kopalni Jan Karski" - czytamy w komunikacie.

W związku z tym spółka rozpoczęła działania prawne w polskim sądzie.

"Polski sąd cywilny może prawnie wymusić zawarcie umowy użytkowania górniczego w miejsce decyzji MŚ" - wskazano.

Działania sądowe mają na celu także uniemożliwienie Ministerstwu Środowiska przyznanie koncesji na ten teren innemu podmiotowi.

"Spółka rozważy wszelkie inne działania konieczne do zabezpieczenia swoich praw koncesyjnych, co może skutkować podjęciem kolejnych działań przeciwko MŚ, w tym wykorzystaniem ochrony wynikające z dwustronnych i wielostronnych umów o ochronie inwestycji" - zaznaczono także.

Prairie zdecydowało się wystąpić o umowę użytkowania górniczego w związku z faktem, że wyłączne prawo do złożenia wniosku o koncesję dla kopalni Jan Karski obowiązywało do 2 kwietnia br. Do tego dnia spółka nie otrzymała decyzji środowiskowej dla projektu - jedynego dokumentu, jakiego brakuje jej do możliwości złożenia wniosku o koncesję.

Prairie Mining Limited to spółka poszukiwawczo-wydobywcza realizująca dwie inwestycje w Polsce - Kopalnię Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz Kopalnię Dębieńsko na Górnym Śląsku. Jest notowana na GPW od 2015 r.

