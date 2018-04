„Kolejne autobusy będą pojawiały się co kwartał, aż do wiosny 2019 r.” – powiedziała rzeczniczka magistratu Katarzyna Kwiecień.

Autobusy będą kosztowały łącznie 21 mln zł. Miejski Zakład Komunikacji pozyskał na tę inwestycję blisko 18 mln zł z funduszy UE. 3 mln zł będzie pochodziło z pieniędzy komunalnej spółki.

Większość z 19 autobusów Solaris, które trafią do Oświęcimia, zostanie wyposażona w ekologiczne silniki spalinowe spełniające normy czystości spalin Euro6. Siedem z nich będzie miało napęd hybrydowy.

W pojazdach zainstalowane zostaną wysuwane platformy na wózki inwalidzkie. "Wyposażenie obejmie też m.in. wi-fi, porty USB, ładowarki do urządzeń mobilnych. Przedział pasażerski będzie klimatyzowany, a wewnątrz i na zewnątrz zainstalowane zostaną kamery monitoringu" – poinformowała prezes oświęcimskiego MZK Bożena Fraś.

MZK w Oświęcimiu zatrudnia 140 osób. Park autobusowy liczy 48 pojazdów. Oprócz miasta kursują one także w gminach Oświęcim, Brzeszcze, Chełmek i części Libiąża. Rocznie pokonują one ok. 2,4 mln km. (PAP)

autor: Marek Szafrański

edytor: Sonia Sobczyk