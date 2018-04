3 i 4 kwietnia rada nadzorcza KGHM Polska Miedź, naszego czempiona w produkcji miedzi i srebra, wybiera prezesa i wiceprezesa ds. aktywów zagranicznych po tym, jak 10 marca odwołani zostali Radosław Domagalski-Łabędzki i Michał Jezioro. Zostali odwołani, choć kadencja tego zarządu i tak kończy się w połowie tego roku. Oficjalnie – nie spełnili oczekiwań (a zostali odwołani przed opublikowaniem wyników za 2017 r., które po dwóch latach strat były lepsze, ale kto by tam wierzył w magię cyfr).

Nieoficjalnie – Domagalski-Łabędzki wyczyścił w kombinacie zbyt dużo ważnych dla PiS osób. Zwłaszcza dla dolnośląskiego PiS, w tym wiceszefa partii Adama Lipińskiego. A jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, a jeśli nie o nie – to o podział tortu. Ja na przykład osobiście tortów nie lubię, bo są mdłe, ale o gustach się nie dyskutuje. Ktoś wziął za duży kawałek tortu, ktoś za mały, a ktoś przy okazji dostał niestrawności. Efekt?

Od 10 marca akcje KGHM na giełdzie potaniały do dziś (stan z 11.30) o 16,5 proc., czyli na każdym walorze jego posiadacz stracił aż 17 zł. DM BZ WBK obniżył zaś rekomendację dla miedziowego giganta w związku z przewidywanym spadkiem cen miedzi ze 142 zł do 59 zł! Sprawa, choć skomplikowana, daje się łatwo podsumować – Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi (bo stąd się wziął skrót KGHM) naprawdę ma kłopoty. I naprawdę potrzebuje ekipy zarządzającej, która – przepraszam za kolokwializm – posprząta ten bałagan. A tam naprawdę jest mnóstwo problemów – kwestia uporządkowania aktywów zagranicznych (w tym słynnej chilijskiej kopalni Sierra Gorda i kanadyjskiego Ajaksu), sprawa przyszłości kopalni Lubin i chociażby kłopotów z największym na świecie piecem zawiesinowym w Hucie Miedzi Głogów, który nie do końca działa jak powinien, a kosztował – bagatela – 3 mld zł. Jeżeli od 2015 r. spółka ma mieć teraz czwartego prezesa (przed Domagalskim-Łabędzkim już za rządów PiS był tam Krzysztof Skóra, a do początku 2016 r. Herbert Wirth, który szefował spółce od 2009 r.), to przynajmniej niech będzie to fachowiec. Ale coś mi się wydaje, że „Houston, mamy problem”. I problem ten zauważył niewątpliwie Wojciech Myślecki, członek rady nadzorczej KGHM do 3 kwietnia, gdy zrezygnował z zasiadania w niej.

Dlaczego decyzja Myśleckiego jest tu kluczowa? Bo to bardzo bliska osoba z otoczenia premiera Mateusza Morawieckiego – pochodzącego zresztą ze stolicy Dolnego Śląska, czyli Wrocławia. Myślecki to dawny druh ojca premiera, Kornela Morawieckiego. Ojcował juniorowi Morawieckiemu, gdy senior był pozbawiony wolności. A poza tym premier po prostu ceni jego fachową wiedzę – bo tej Myśleckiemu odmówić nie można (dr elektroniki Politechniki Wrocławskiej). Doskonale pamiętam, jak Myślecki rzucił papierami w radzie nadzorczej Taurona, gdy tam po odwołaniu Remigiusza Nowakowskiego na prezesa wybrany został szefujący firmie do dziś Filip Grzegorczyk. - I nie był to tylko gest pt. „wygrał człowiek Beaty Szydło, a nie Morawieckiego” - mówi jeden z moich rozmówców. Myślecki trafił do rady nadzorczej KGHM i terasz zrobił dokładnie to, co w Tauronie.

Ocenił odwołanie poprzedniego prezesa KGHM jako polityczny teatr. A według mojej wiedzy nie akceptuje on po prostu dwóch faworytów w wyścigu do fotela prezesa. No dobrze, zwłaszcza jednego, czyli Miłosza Stanisławskiego. Opisywaliśmy moc jego kandydatury na łamach DGP. Był już członkiem rady nadzorczej KGHM, teraz jest w radzie nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej. Jest ekonomistą i inżynierem. Był rzecznikiem obrońców krzyża na Krakowskim Przedmieściu i do niedawna radnym PiS stołecznego Targówka (tydzień temu złożył mandat). Ale co najważniejsze – ma on poparcie hierarchów kościelnych związanych z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Pytanie jednak, czy ten kandydat spoza Księstwa Lubińskiego (pieszczotliwa czy złośliwa, jak kto woli, nazwa obszaru działania KGHM) będzie odpowiadał wiceprezesowi PiS Adamowi Lipińskiemu. Bo przed wyborami samorządowymi walka o KGHM musi zostać rozstrzygnięta. A wydaje się, że premier ją odpuścił. Nie wiem tylko, czy faktycznie to jego samodzielna decyzja...Miłosz Stanisławski chciał być kiedyś prezesem KGHM International – to dlatego zrezygnował z zasiadania w radzie nadzorczej Polskiej Miedzi.

Zdaniem moich rozmówców chce on wejść do zarządu KGHM Polska Miedź po to, by doprowadzić do wyprzedaży zagranicznych aktywów spółki. - Wśród większości osób z kierownictwa PIS ma bardzo negatywną opinię, uważany jest za osobę nieuczciwą. W powszechnej opinii chce wejść do zarządu KGHM, aby doprowadzić do wyprzedaży za bezcen zagranicznych inwestycji, o czym bez ogródek opowiada wszystkim znajomym, potwierdza jednogłośnie dwóch naszych rozmówców.

- Stanisławski współpracuje z Januszem Błaszczykiem. Byli w listopadzie 2017 r. wizytą u ministra Kowalczyka (obecnie to minister środowiska, wcześniej w KPRM – red.) któremu zanieśli materiały rzekomo dotyczące nieprawidłowości w KGHM i Chile. Mieli również być u biskupa Antoniego Dydycza, aby ten pomógł im się dostać na spotkanie u Prezesa PIS. Byli też u innych polityków PIS. Wszyscy po sprawdzeniu prawdziwych intencji ich działań zrywali z nimi kontakt. Przekazane informacje okazywały się stekiem bzdur – mówi nam osoba znająca kulisy sprawy. A kim jest wspomniany Janusz Błaszczyk? To właściciel spółki wydobywczej w Indiach (Minco Mining PL). - Posiada również szereg dziwnych kontaktów z Rosjanami. Jego chęć wejścia do KGHM International wynika z chęci wsparcia swojego prywatnego biznesu w Indiach pieniędzmi KGHM – mówi nasz rozmówca. Tak się składa, że Błaszczyk kręcił się także wokół ostatnich polskich wizyt gospodarczych w Indiach organizowanych przez resort energii, co potwierdziło nam kilku uczestników wyjazdu.

Stanisławski i Błaszczyk podjęli również współpracę z prasą, w tym z Grzegorzem Jakubowskim z Gazety Finansowej. W trakcie rozmów z dziennikarzem Janusz Błaszczyk chwalił się że to on zorganizował akcję - prowokację, która miała miejsce w trakcie ubiegłorocznego combra w Hucie Głogów, i że obecność makiety samolotu z napisem „TU POLEWAJ” nie była przypadkowa. Twierdził, że następnie uzyskał zdjęcie prowokacji, którą zorganizował i wysyłał do prasy i kierownictwa PIS aby doprowadzić do wyrzucenia prezesa KGHM Domagalskiego-Łabędzkiego. Proponował również dziennikarzowi korzyść majątkową za pisanie artykułów, które mają sprowokować zmiany w zarządzie KGHM i obiecywał że jak dojdzie do zmiany, to Jakubowski zostanie wynagrodzony. Ten nagrywał rozmowy, a w październiku 2017 r. opublikował artykuł pt. „Jak wyrzucić Prezesów KGHM”.

- Ostatnio Błaszczyk i Stanisławski głośno się chwalą że mają dostęp do ministra Marka Suskiego (szef gabinetu politycznego premiera – red.). Mieli być u niego z wizytą 30 stycznia i na początku lutego. Chwalą się wszędzie, że dzięki temu załatwią sobie stanowiska w KGHM i powołują się przy tym na ministra – twierdzi nasz rozmówca.

W miedziowym tygielku temperatura wrzenia dawno przekroczyła wszystkie granice. Spółka ta na tle innych spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa jest chyba najbardziej specyficzna. Szkoda tylko, że gra się nią w myśl zasady, „co by tu jeszcze sp....yć panowie”.

>>> Polecamy: Coraz więcej prądu z gazu. Wyścig państwowych gigantów