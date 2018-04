Dubieniecki nie wyjedzie do USA. Został pozbawiony wizy

Źródło: PAP

Krakowski Sąd Okręgowy uchylił we wtorek zgodę na wyjazd Marcina Dubienieckiego do USA. Oskarżony m.in. o wyłudzenia 14,5 mln zł z PFRON Dubieniecki chciał wyjechać do USA na konsultacje medyczne. Początkowo sąd wyraził zgodę, ale zażalenie wniósł prokurator.