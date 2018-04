BSC Drukarnia Opakowań rekomenduje 1 zł dywidendy na akcję za 2017 r.



Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Zarząd BSC Drukarni Opakowań rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie na dywidendę 9,8 mln zł, tj. 1 zł na akcję, poinformowała spółka.

"Chcemy, aby beneficjentami rozwoju BSC Drukarni Opakowań byli nasi akcjonariusze, stąd, zgodnie z zapowiedzią, jako zarząd rekomendujemy wypłatę dywidendy. W ubiegłym roku w tej postaci przekazaliśmy inwestorom 0,63 zł na akcję, co oznacza wyraźny wzrost. Pomimo znaczących inwestycji - w bieżącym roku zamierzamy wydać na budowę nowego zakładu produkcyjnego i zakup nowoczesnych maszyn 58,1 mln zł - nie zamierzamy ograniczać kwot dywidendy w kolejnych latach. Oczywiście, ostateczną decyzja odnośnie do podziału zysku podejmą akcjonariusze spółki" - powiedział prezes Janusz Schwark, cytowany w komunikacie.

BSC Drukarnia Opakowań odnotowała 25,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 26,35 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 21,16 mln zł wobec 23,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Producent opakowań z tektury i papieru pozostałą część zysku wypracowanego w 2017 r., tj. 11,4 mln zł przeznaczy na kapitał zapasowy, podano także.

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 400 pracowników. Należy do międzynarodowej grupy poligraficznej rlc, poprzez inwestora strategicznego - spółkę Colorpack GmbH, która kontroluje 36% akcji. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)