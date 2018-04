"Dzisiejsza sesja jest już z pełną płynnością, jednak dzieje się zaskakująco niewiele. Wygląda na to, że rynek czeka na nowe impulsy, a na horyzoncie nie widać niczego, co można by nazwać przełomowym. Rynkom wciąż może ciążyć protekcjonizm, wszelkie przepychanki na linii USA - Chiny mogą generować większą zmienność" - powiedział PAP Biznes Mateusz Sutowicz, analityk Banku Millennium.

"Z reguły jest tak, że gdy temat sankcji powraca, to dolar się automatycznie osłabia, więc można spodziewać się delikatnego wzrostu kursu EUR/USD, w razie eskalacji konfliktu" - dodał.

W opinii eksperta odczyt marcowej inflacji pozostanie bez wpływu na polskie aktywa.

"Inflacja jest obecnie dużo mniej istotna niż jeszcze kilka miesięcy temu, Rada (Polityki Pieniężnej - PAP) dała do zrozumienia, że toleruje wyższą inflację, w naszej ocenie dojdzie do wzrostu wskaźnika, ale to nic nie zmieni w kontekście wahań złotego" - powiedział Sutowicz.

Jak wynika z konsensusu opracowanego przez PAP Biznes, w marcu 2018 roku ceny towarów i usług rdr wzrosły o 1,6 proc., a mdm wzrosły o 0,1 proc.

RYNEK DŁUGU

"Fundamenty dla polskiego długu są solidne, wyceny polskich obligacji wspiera dodatkowo wciąż utrzymujący się znaczny popyt przy ograniczonej podaży. Nie można wykluczyć korekty rentowności o 5-7 punktów bazowych w górę z bieżących poziomów, ale nawet przy materializacji tych wzrostów poziomy wciąż będą niskie" - powiedział analityk.

W opinii Sutowicza, jedynie wyraźne pogorszenie sentymentu zewnętrznego może podwyższyć rentowności.

"Nieudany atak amerykańskiej dziesięciolatki na pułap 3 proc. i utrzymywanie się na niższych poziomach dodatkowo wspiera stabilizację wycen polskich papierów" - dodał analityk.

Na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni dochodowość amerykańskiego dziesięcioletniego benchmarku obniżyła się o 14 pb., do 2,77 proc. W tym samym czasie dochodowość polskich WS0428 spadła o blisko 20 pb.