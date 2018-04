Urząd Marszałkowski w Gdańsku poinformował we wtorek, że ogłosił przetarg na wykonanie i dostawę pięciu sztuk pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Jeżeli urząd pozyska dodatkowe pieniądze, to zamówienie może być w przyszłości rozszerzone o kolejnych pięć takich pojazdów. Szacowana wartość zamówienia dla dziesięciu pojazdów to 205 mln zł netto. Pieniądze pochodzą z budżetu województwa i Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Urząd Marszałkowski na oferty czeka do 10 maja. O wyborze w 60 proc. ma zdecydować cena.

Nowe pociągi mają jeździć na trasach: Słupsk – Lębork – Wejherowo – Gdynia Główna oraz Elbląg – Malbork – Tczew – Gdańsk Główny – Gdynia Główna/Gdynia Chylonia.

W ramach projektu zakłada się, że nowe pojazdy będą obsługiwać też trasy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) ale dopiero po elektryfikacji linii. Chodzi o trasy: Gdańsk Główny/Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk Port Lotniczy - Gdańsk Osowa - Gdynia Główna, Kościerzyna - Gdynia Główna oraz (Sierakowice) Kartuzy - Gdańsk Wrzeszcz/Gdańsk Główny. Linia PKM ma być zelektryfikowana do 2023 roku. Inwestycja w 85 proc. ma być sfinansowana z funduszy UE.

Nowe pociągi mają być szybsze i osiągać maksymalną prędkość 160 km/h oraz wygodniejsze m.in. dla rowerzystów. „Pasażerowie coraz chętniej łączą przejazdy koleją, z jazdą rowerem. I to zarówno przejazdy rekreacyjne, jak i te codzienne – w drodze do szkoły czy pracy. Dlatego chcemy, żeby w każdym z zakupionych pojazdów było minimum 20 miejsc rowerowych” – tłumaczył marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk.

W nowych pociągach do dyspozycji podróżnych ma być 195 miejsc siedzących stałych oraz minimum 30 miejsc siedzących uchylnych. W pojeździe mają być po dwie toalety, w tym jedna przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W pociągach mają być: sieć WiFi, klimatyzacja, system zliczania pasażerów, system informacji wizualnej i akustycznej, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny.

Pierwsze dwa pojazdy mają być dostarczone jeszcze w tym roku.

Organizacja transportu publicznego na terenie województwa stanowi największy wydatek w tegorocznym budżecie Pomorskiego. Na zakup nowych pociągów elektrycznych oraz m.in. dopłaty do biletów ulgowych, rekompensaty dla przewoźników za wykonane kursy i inwestycje na drogach wojewódzkich planowane jest wydanie w 2018 r. ponad 630 mln zł. (PAP)

autor: Bożena Leszczyńska

edytor: Sonia Sobczyk