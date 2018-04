We wtorek na zamknięciu sesji WIG 20 wzrósł o 1,3 proc., do 2.239,2 pkt., WIG poszedł w górę o 0,9 proc. do 58.902,2 pkt.

0,1-proc. zwyżkę zanotował mWIG 40 (wyniósł 4.559,4 pkt.), natomiast na 0,1-proc. minusie sesję zakończył sWIG 80 i wyniósł 14.171,2 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 746 mln zł, z czego 596 mln zł wygenerowały blue chipy.

Najmocniej w WIG 20 wzrosła wycena akcji JSW (+5,5 proc.).

O 2,9 proc. wzrósł kurs CCC. Skonsolidowane przychody CCC za marzec 2018 roku wyniosły 254,9 mln zł, co oznacza spadek rdr o 19,3 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

1,4-proc. zwyżkę kursu zanotował KGHM. Miedziowy koncern w lutym zapłacił 153,081 mln zł podatku od wydobycia niektórych kopalin - wynika z danych Ministerstwa Finansów.

Na 0,1-proc. minusie sesję zakończył PKO BP. Bank podał w komunikacie, że zarząd PKO BP rekomenduje przeznaczenie 687,5 mln zł na dywidendę z zysku za 2017 rok, czyli 0,55 zł brutto na akcję.

Najmocniejszy spadek na GPW zanotował kurs Prairie Mining (-24,5 proc.) Spółka podjęła działania prawne przeciwko resortowi środowiska w sprawie kopalni Jan Karski - poinformowało Prairie Mining w komunikacie. Spółka w grudniu 2017 złożyła wniosek o ustanowienie prawa użytkowania, na co resort miał trzy miesiące.

We wtorek przecenę kontynuował GetBack, którego akcje potaniały o 19,8 proc., do 5,85 zł. Od początku roku kurs spółki spadł o 63 proc.

O 18,3 proc. spadł kurs Quercusa TFI, który podał w komunikacie, że utworzy fundusz R1 FIZ, który zostanie dokapitalizowany kwotą ok. 86 mln zł przez Quercus TFI i fundusz Q1 FIZ. R1 FIZ odkupi obligacje spółki GetBack, będące w posiadaniu funduszy Quercusa po cenie 100 proc. wartości nominalnej wraz z odsetkami na ostatni dzień wyceny, tj. 29 marca.

O 5 proc. wzrosła wycena Budimeksu. Zarząd Budimeksu zarekomenduje walnemu wypłatę przez spółkę dywidendy w wysokości 17,61 zł brutto na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Przy niespełna 30 mln zł obrotów, o 6,4 proc. wzrósł kurs Kruka.

Największe wzrosty podczas wtorkowej sesji zanotowały Mostostal Warszawa i Krezus, których walory podrożały kolejno o 21,4 i 20 proc.

Hubert Bigdowski (PAP Biznes)