Sokołowski wyjaśnił, że w związku z awarią sytemu, Eurocontrol nałożył ograniczenia na europejskie porty lotnicze w kwestii lądowań i startów samolotów. Zwrócił jednak uwagę, że nie są one jednorodne dla wszystkich portów. Trudno w tej chwili wskazać, na ilu lotniskach w Polsce mogą wystąpić opóźnienia.

"Pasażerowie muszą się jednak przygotować, że opóźnienia mogą wystąpić" - zastrzegł Sokołowski.

Dodał, że zgodnie z informacją, jaką PAŻP uzyskała od Eurocontrol, awaria prawdopodobnie ma zostać usunięta we wtorek wieczorem.

"Organem zarządzającym całym ruchem lotniczym w Europie jest Network Manager w Brukseli. To tam nastąpiła awaria systemu, który zbiera i przypisuje złożone plany lotów do konkretnych operacji. PAŻP przeszła na system zapasowy, podobnie jak Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol). Musimy jednak dostosować się do nałożonych ograniczeń" - tłumaczył rzecznik PAŻP.

O możliwych utrudnieniach dla pasażerów informują również służby prasowe, największego w Polsce, Lotniska Chopina w Warszawie. Według rzecznika PAŻP opóźnienia nie dotyczą na razie portów w Modlinie czy Gdańsku.

"Z powodu awarii europejskiego systemu odpowiedzialnego za przydział korytarzy powietrznych, którego właścicielem jest Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej, należy spodziewać się opóźnień w wykonywaniu operacji startów i lądowań na lotniskach w całej Europie - także na Lotnisku Chopina w Warszawie. Możliwe są także utrudnienia w trakcie obsługi pasażerów na terminalach" - poinformowało we wtorkowym komunikacie biuro prasowe Lotniska Chopina.

Jak dodało, aby uzyskać szczegółowe informacje o statusie swojego lotu, pasażerowie powinni kontaktować się bezpośrednio z liniami lotniczymi.