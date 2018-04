Pracownicy urzędów skarbowych pomogą wypełnić PIT i wysłać go elektronicznie bezpośrednio do urzędu skarbowego. Bezpłatnie będą wyjaśniać wątpliwości związane z wypełnieniem deklaracji czy korzystaniem z ulg podatkowych lub odliczeń. Podatnicy otrzymają także urzędowe potwierdzenie odbioru zeznania (UPO).

Resort zastrzegł, że nie będą przyjmowane papierowe deklaracje.

Pełen wykaz galerii handlowych, gdzie będzie można rozliczyć PIT dostępny jest na stronie MF.

Jak przypomina resort, aby rozliczyć PIT podczas akcji w centrach handlowych, wystarczy mieć ze sobą rozliczenie PIT-11, które otrzymujemy od pracodawców lub inne dokumenty, które świadczą o uzyskanych dochodach w 2017 r. Jeśli ktoś chce skorzystać z ulg podatkowych, to musi pamiętać o dokumentach, które potwierdzają wydatki do odliczenia. Bardzo ważne jest też, aby mieć ze sobą zeszłoroczne rozliczenie PIT (za 2016 r.) lub dokładną kwotę przychodu uzyskanego w 2016 r. Jest to potrzebne do identyfikacji danych w systemie e-Deklaracje.

Ministerstwo dodało, że od zeszłego roku PIT może rozliczyć sam urząd skarbowy. Aby to zrobił, podatnik musi złożyć online wniosek PIT-WZ, a następnie urząd przygotuje zeznanie podatkowe na podstawie danych, które ma.

"To najprostszy, najszybszy i najpewniejszy sposób rozliczenia dochodów. W PIT-WZ podatnik przekazuje urzędowi informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej ulgi na dzieci, wydatków na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czy przekazaniu 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Również ten wniosek będzie można złożyć w centrach handlowych" - napisał resort finansów w komunikacie.

PIT za ub.r. trzeba rozliczyć do końca kwietnia.

