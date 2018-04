USA: Wall Street odrabia straty

Źródło: PAP

Nowojorskie giełdy odrobiły we wtorek sporą część strat z poprzedniej sesji, ale analitycy pozostają sceptyczni co do szans na dłuższy powrót wzrostów. Przeważają obawy przed kontynuacją korekty wywołanej m.in. zamieszaniem wokół spółek technologicznych.