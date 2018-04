RYNEK WALUTOWY

"Poprawa globalnych nastrojów rynkowych umocniła PLN poniżej 4,20/EUR podczas sesji amerykańskiej. Kontynuacja aprecjacji złotego może popchnąć EUR/PLN w stronę 55-sesyjnej średniej ruchomej (4,1820) w najbliższym czasie" - napisali w środowym biuletynie analitycy Banku Pekao.

Korzystna dla złotego może okazać się poprawa sentymentu inwestycyjnego na świecie.

"Kurs EUR/PLN rozpoczyna dzisiejsze notowania poniżej poziomu 4,20, co jest zachętą do zejścia do 4,1870 i kolejno 4,1789, w szczególności, iż po wczorajszych wzrostach na amerykańskich rynkach akcji sentyment inwestycyjny nieco się poprawił" - oceniają analitycy Banku Millennium.

RYNEK DŁUGU

W opinii ekspertów, niższy od oczekiwań odczyt marcowej inflacji może skutkować dalszym wzrostem cen obligacji skarbowych.

"Wycenom obligacji sprzyja umiarkowany plan podaży SPW w 2Q18 oraz korzystne dane o sytuacji fiskalnej. Jeżeli wstępny odczyt marcowej inflacji CPI okaże się niższy od oczekiwań rynkowych, to możemy być świadkami presji na dalszy wzrost cen obligacji" - napisali analitycy Banku Pekao.

Jak wynika z konsensusu opracowanego przez PAP Biznes, w marcu 2018 roku ceny towarów i usług rdr wzrosły o 1,6 proc., a mdm wzrosły o 0,1 proc. GUS opublikuje dane o inflacji o godz. 10.00.

"Dziś spodziewamy się stabilizacji wycen krajowych obligacji. (...) Jedynie po południu może dojść do minimalnych korekt rentowności w dół w ślad za zmianami, których spodziewamy się na rynku amerykańskim" - oceniają z kolei ekonomiści BZ WBK.

środa wtorek wtorek 9.50 16.00 9.35 EUR/PLN 4,2007 4,2085 4,2056 USD/PLN 3,4211 3,4329 3,4126 CHF/PLN 3,5683 3,5807 3,5763 EUR/USD 1,2278 1,2259 1,2324 PS0420 1,48 1,47 1,47 PS0123 2,37 2,36 2,35 WS0428 3,18 3,16 3,16

Hubert Bigdowski (PAP Biznes)