W. Brytania: Media piszą o nowych okolicznościach próby otrucia Skripala

Źródło: PAP

Brytyjskie media spekulowały w środę na temat próby otrucia Siergieja Skripala. Według jednej z teorii osoba odpowiedzialna za przywiezienie użytej w ataku trucizny do Wielkiej Brytanii mogła przylecieć do Londynu tym samym samolotem, co córka Skripala, Julia.