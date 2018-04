Źródło: forsal.pl

Cel numer jeden planu ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju to "likwidacja ubóstwa". Międzynarodowa społeczność wzywa w nim do położenia kresu ubóstwu we wszystkich jego przejawach, w tym w skrajnym ubóstwie, w ciągu najbliższych 15 lat. Sprawdź, jak cel ten jest realizowany w krajach UE na interaktywnej grafice.