Capital Park: Warbud głównym wykonawcą prac w projekcie ArtN



Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - ArtN, spółka celowa Grupy Capital Park, wybrała Warbud na głównego wykonawcę projektu rewitalizacji dawnej fabryki Norblina za łącznie ponad 500 mln zł, podała spółka.

„ArtN wyłoniła głównego wykonawcę projektu rewitalizacji dawnej fabryki Norblina na warszawskiej Woli. Za przeprowadzenie zasadniczego pakietu prac oraz koordynację realizacji całości inwestycji odpowiadać będzie firma Warbud SA. Prace o łącznej wartości ponad 500 mln zł Warbud zrealizuje we współpracy z Soletanche Polska Sp. z o.o., TKT Engineering Sp. z o.o. oraz Maat4 Sp. z o.o." - czytamy w komunikacie.

Pierwsze prace przygotowawcze przy budowie obiektu rozpoczęły się w połowie listopada ub.r., a oddanie inwestycji do użytku zaplanowane jest na IV kw. 2020 roku, podano także.

„Zakres robót przy inwestycji został podzielony pomiędzy cztery podmioty. Głównym wykonawcą została firma Warbud, która odpowiadać będzie za wykonanie wszystkich prac konstrukcyjnych, budowlanych i wykończeniowych wraz z zagospodarowaniem terenu i pracami towarzyszącymi. Projekt realizowany jest w systemie „projektuj i buduj", do zadań Warbudu będzie należeć także opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego dla całej inwestycji oraz koordynacja prac pozostałych wykonawców. Firma będzie również odpowiedzialna za przeprowadzenie procedury pozwolenia na użytkowanie inwestycji" - czytamy dalej.

„Bardzo się cieszę, że Capital Park obdarzył Warbud zaufaniem, powierzając nam wykonanie tak wymagającej inwestycji. Dla nas to kolejne wyzwanie, ale również ukoronowanie wieloletniej pracy, owocującej zebraniem unikalnego doświadczenia i wiedzy. Zapewniam, iż dołożymy wszelkich starań, aby powierzony nam kontrakt zrealizować zachowując najwyższe standardy jakościowe i technologiczne oraz sprostać wymaganiom inwestora" – powiedział członek zarządu Warbudu Wojciech Gerber, cytowany w komunikacie.

Od początku grudnia ub. r. na terenie budowy projektu rozpoczęła działalność firma Soletanche Polska, odpowiedzialna za realizację specjalistycznych prac fundamentowych, wykonanie ścian szczelinowych, baret oraz jet-grouting (inaczej: wstrzykiwanie w ziemię zaczynu cementowego pod wysokim ciśnieniem).

Zakończenie tego etapu prac jest planowane na IV kw. bieżącego roku. Przy realizacji ArtN współpracować będzie ponadto firma Maat4, która wykona wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne, a także TKT Engineering, która zrealizuje wewnętrzne instalacje sanitarne i mechaniczne. Zakończenie całości prac i oddanie inwestycji do użytku jest planowane na IV kw. 2020 r.

„Ze względu na historyczny charakter terenu, dużą ilość skomplikowanych procesów do przeprowadzenia, m.in. przesunięcie w całości jednego z zabytkowych budynków, adaptacje zabytkowej zabudowy z nowoprojektowaną częścią inwestycji – w tym połączenie wielu funkcji użytkowych obiektu – poszukiwaliśmy partnerów, którzy będą w stanie przeprowadzić proces wykonawczy kompleksowo i posiadają doświadczenie w realizacji wymagających projektów. Działamy zgodnie z założonym harmonogramem, by już za niecałe trzy lata udostępnić odwiedzającym przestrzeń publiczną i komercyjną o zupełnie nowej jakości – dodała Sylwia Filewicz, Head of Development & Construction, Grupa Capital Park, cytowana w komunikacie.

ArtN to nowatorski koncept typu mixed-use, zakładający rewitalizację zabytkowego terenu po fabryce Norblin, Bracia Buch i T. Werner, zlokalizowany w samym sercu warszawskiej Woli.

ArtN obejmie 9 poziomów nadziemnych i 4 podziemne. W ramach projektu, na działce o powierzchni 2 ha powstanie ponad 64 tys. m2 powierzchni użytkowej, w tym 40 tys. m2 powierzchni biurowej i 24 tys. m2 powierzchni rozrywkowo-usługowo-handlowo-kulturalnej.

Inwestorem i pomysłodawcą rewitalizacji terenu po dawnej fabryce Norblina jest Grupa Capital Park. Projekt jest finansowany z kapitału własnego inwestora oraz kredytu bankowego udzielonego przez Pekao SA.

Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)