PKP SA informowały wcześniej PAP, gdy ogłaszały przetarg, że chcą przebudować dworzec kolejowy w Białymstoku w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, który obejmuje ok. dwustu dworców w całej Polsce.

Rzecznik PKP SA Michał Stilger informował, że modernizacja białostockiego dworca ma kosztować ok. 21 mln zł, a pieniądze pochodzą z UE z programu Polska Wschodnia.

W ramach inwestycji ma się zmienić wnętrze hali głównej, które ma być stylizowane na historyczne, nowy będzie też układ komunikacyjny placu przy dworcu, przybędzie miejsc parkingowych. Będzie nowa poczekalnia, inny układ pomieszczeń, nie zabraknie inwestycji w monitoring, ułatwień dla osób niepełnosprawnych.

PKP SA wyjaśniało, że mimo iż białostocki dworzec był stosunkowo niedawno remontowany, teraz znalazł się na liście inwestycji do realizacji, bo PKP SA koncentruje się na przebudowie dworców przy już zmodernizowanych przez PKP PLK liniach kolejowych lub trasach przewidzianych do kapitalnego remontu. Białystok jest na międzynarodowej trasie E75 Rail Baltica z Warszawy do krajów nadbałtyckich.

Stację kolejową Białystok, m.in. perony - nie budynek dworca - planują modernizować PKP PLK w ramach prac dotyczących właśnie Rail Baltica.(PAP)

autor: Izabela Próchnicka

edytor: Jacek Ensztein