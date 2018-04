Action przystąpi do negocjacji z wierzycielami celem zawarcia układu



Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Action w restrukturyzacji zdecydował o przystąpieniu do negocjacji z wierzycielami w postępowaniu sanacyjnym celem zawarcia układu, podała spółka.

"Zarząd emitenta informuje, że prowadzone z wierzycielami negocjacje dotyczyć będą zagadnień kluczowych dla treści układu, tj. w szczególności warunków restrukturyzacji zobowiązań spółki" - czytamy w komunikacie.

W odrębnym komunikacie Action podał, że otrzymał decyzję dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie utrzymania w mocy decyzji organu pierwszej instancji. W decyzji podtrzymano, że spółka zawyżyła podatek naliczony do odliczenia w łącznej wysokości 36 639 649 tys. zł oraz naliczono odsetki w kwocie 350 011 zł.

"Spółka nie zgadza się z przedmiotowym rozstrzygnięciem i wniesie stosowny środek zaskarżenia" - czytamy dalej.

Całość kwestionowanej kwoty podatku VAT wraz z odsetkami została objęta rezerwą utworzoną w ciężar wyniku roku 2016, podano także.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)