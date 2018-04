"Dzisiaj - zarówno na rynku walutowym, jak i na rynku długu - było wyraźnie widać wpływ danych, które rano opublikował GUS. Dostaliśmy niespodziewanie niski odczyt inflacji za marzec" - powiedział Ogonek.

"Mieliśmy osłabienie złotego po tej publikacji, które właściwie zupełnie zniwelowało umocnienie złotego wobec euro, które dokonało się wczoraj po południu (...). Na długim końcu (krajowej krzywej - PAP) dochodowości spadły o mniej więcej 6-7 pb." - dodał.

Zdaniem ekonomisty, złoty raczej nie powinien dalej osłabiać się względem euro i może pozostać stabilny do posiedzenia RPP w środę.

"Być może teraz rynek trochę się z tej reakcji wycofa, okrzepnie i dopiero zobaczy, w jaki sposób RPP dostosuje swoją komunikację do tego, co pokazały ostatnie odczyty inflacyjne. Na tę chwilę nie wydaje mi się, żeby złotemu groziły dalsze przesunięcia w słabszą stronę" - powiedział.

"Jeżeli nie uderzy w nas jakaś kolejna salwa w ramach wojen celnych między USA a Chinami i nie zaburzy nastrojów rynkowych, to wydaje mi się, że nie ma co bać się osłabienia złotego. Aczkolwiek będzie to raczej nerwowy stan zawieszenia" - dodał.

RYNEK DŁUGU

"Dziś dostaliśmy lokalny impuls obniżający dochodowości. W kolejnych dniach może pojawić się presja wzrostowa. Ale po drodze jest aukcja, która ma wpływ stabilizujący" - powiedział Ogonek.

Zdaniem ekonomisty, rentowności krajowych SPW prawdopodobnie pozostaną stabilne do czwartkowej aukcji, potem na rynkach bazowych może pojawić się presja na wzrost dochodowości.

"Bardzo krótka perspektywa (dla krajowego rynku długu - PAP) jest raczej stabilna. Dalej są piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy, które mogą być całkiem mocne parząc przez pryzmat tego, co dziś dostaliśmy z USA" - powiedział.

Zdaniem ekonomisty, mocne dane z amerykańskiego rynku pracy mogą wywołać presję na wzrost dochodowości na długim końcu krzywej.

********

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2018 r. wzrosły o 1,3 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny spadły o 0,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny w szacunku flash. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes szacowali, że ceny towarów i usług w marcu wzrosły rdr o 1,6 proc., zaś mdm o 0,1 proc.

Na przetargu zamiany 5 kwietnia Ministerstwo Finansów odkupi obligacje PS0418, PS0718 i OK1018, a sprzeda obligacje OK0720 / PS0123 / WZ0524/ WS0428 / WZ0528 - poinformował resort w komunikacie.

W firmach w USA przybyło w marcu 241 tys. miejsc pracy - wynika z opublikowanego w środę raportu prywatnej firmy ADP Employer Services. Analitycy oceniali, że raport ADP wskaże na wzrost miejsc pracy w USA o 210 tys.