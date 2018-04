WIG 20 spadł na zamknięciu o 1,70 proc. do 2.200,99 pkt. WIG zniżkował o 0,93 proc. do 58.354,95 pkt., a mWIG 40 wzrósł o 0,89 proc. do 4.599,98 pkt.

Obroty akcjami wyniosły ponad 786 mln zł, z czego 630 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. Liderem obrotów było Pekao (116 mln zł). Kurs banku zniżkował o 1,9 proc.

Wśród blue chipów najmocniej w dół poszły notowania BZ WBK (-4,3 proc.) Ponad 3-proc. spadek odnotowało PGNiG.

Wzrostom wśród blue chipów przewodziła Energa (+2,6 proc.).

Grupa LPP szacuje, że miała w I kw. 2018 roku 1,58 mld zł przychodów i 115 mln zł straty operacyjnej. Konsensus PAP zakładał przychody na poziomie 1,52 mld zł i stratę EBIT na poziomie 107,7 mln zł. Zysk brutto na sprzedaży LPP wyniósł 710 mln zł, a koszty SG&A 815 mln zł - poinformowała grupa w komunikacie we wtorek wieczorem. Kurs spółki zwyżkował na zamknięciu o 0,2 proc.

Biorąc pod uwagę niesprzyjającą pogodę w marcu, wyniki LPP za I kwartał można odbierać pozytywnie - uważają analitycy. Zwracają przy tym uwagę na spadek marży brutto o 0,6 p.p. do 44,9 proc.

3,4-proc. wzrostem zakończył sesję Getback. Kurs Getbacku rósł przed południem o 17,9 proc. po tym, jak spółka poinformowała o podpisaniu z DNLD S.a.r.l umowy pożyczki do kwoty 85 mln zł. Wycena spółki poszła następnie ostro w dół (o ponad 10,0 proc.).

Wzrostom wśród średnich spółek przewodził na zamknięciu Benefit Systems (+3,9 proc.), a najmocniej spadła wycena Polimeksu Mostostal (-4,6 proc.).

Na szerokim rynku o 6,4 proc. zwyżkowała na zamknięciu Vistula. Vistula miała w marcu 2018 roku około 57,3 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rdr o ok. 21,2 proc. - podała grupa w komunikacie.

Anna Unton (PAP Biznes)