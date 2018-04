Elektrownia Ostrołęka wybrała GE Power i Alstom Power na wykonawcę Ostrołęki C



Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - Elektrownia Ostrołęka dokonała wyboru konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power System S.A.S jako generalnego wykonawcy do budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW, podała Energa - udziałowiec Elektrowni Ostrołęka.

"Zarząd Energa SA informuje, że w dniu 4 kwietnia 2018 roku powziął informację o rozstrzygnięciu przez spółkę Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. (zamawiający) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. 'Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW' poprzez wybór konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power System S.A.S, jako generalnego wykonawcy, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w ofercie za kwotę netto 5 049 729 000 zł, brutto 6 023 034950 zł" - czytamy w komunikacie.

Rozstrzygnięcie postępowania nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zawarcie kontraktu z generalnym wykonawcą (do wyrażenia takiej zgody konieczna jest m.in. uprzednia zgoda rady nadzorczej Energi) ani z wyrażeniem zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac (NTP), zastrzeżono w komunikacie.

"Szacuje się, że nakłady inwestycyjne w związku z zawarciem umowy pomiędzy zamawiającym, a generalnym wykonawcą, do czasu wydania NTP nie przekroczą równowartości 4% ceny objętej umową" - czytamy dalej.

W ub. tygodniu zgromadzenie wspólników spółki Elektrownia Ostrołęka wyraziło wczoraj zgodę na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW" poprzez wybór konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power Systems S.A.S. jako generalnego wykonawcy.

Postępowanie prowadzi spółka Elektrownia Ostrołęka S.A., której akcjonariuszami są Energa i Enea. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę w wysokości 4,803 mld zł, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jak informowano wcześniej, wysokosprawny blok energetyczny o mocy ok. 1 000 MWe, na parametry nadkrytyczne pary, opalany będzie węglem kamiennym z wykorzystaniem najnowocześniejszych, ekologicznych rozwiązań technologicznych.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)