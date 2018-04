Przegląd informacji ze spółek



Elektrownia Ostrołęka dokonała wyboru konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power System S.A.S jako generalnego wykonawcy do budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW, podała Energa - udziałowiec Elektrowni Ostrołęka.

Soho Development sprzedało 78 lokali mieszkalnych w I kw. 2018 r., poinformowała spółka.

LC Corp sprzedał 873 lokale, a przekazał 702 lokali w I kw. 2018 r., podała spółka.

OncoArendi Therapeutics przydzielił wszystkie akcje serii F oferowane w pierwotnej ofercie publicznej (IPO), tj., 2 mln sztuk, poinformowała spółka. Średnia stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych wyniosła 49,44%, podano także.

Zarząd Action w restrukturyzacji zdecydował o przystąpieniu do negocjacji z wierzycielami w postępowaniu sanacyjnym celem zawarcia układu, podała spółka.

Grupa Vantage Development sprzedała w I kw. 2018 r. 265 lokali w porównaniu do 253 lokali w I kw. 2017 r., poinformowała spółka. W I kw. 2018 r. zostało przekazanych 59 lokali, podano także.

Zarząd P.A. Nova podjął uchwałę o emisji do 200 000 obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group osiągnięte w marcu 2018 r. wyniosły około 57,3 mln zł i były wyższe o około 21,2% r/r, podała spółka. W okresie styczeń-marzec br. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 160,4 mln zł i była wyższa o ok. 17,8% r/r.

Zwyczajne walne zgromadzenie Stalexport Autostrady podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, przeznaczając na wypłatę dywidendy kwotę 71,71 mln zł tj. 29 gr na jedną akcję, podała spółka.

ArtN, spółka celowa Grupy Capital Park, wybrała Warbud na głównego wykonawcę projektu rewitalizacji dawnej fabryki Norblina za łącznie ponad 500 mln zł, podała spółka.

OT Logistics podpisało ze Śląskim Centrum Logistyki (ŚCL) umowę na przeładunek węgla w porcie w Gliwicach, podała spółka. Umowa pozwoli na kontynuację śródlądowych przewozów węgla z Gliwic do Wrocławia. OT Logistics planuje w 2018 roku przewieźć Odrą nawet 250 tys. ton węgla.

Grupa Recykl, otworzyła sklep Oponeum.com.pl, oferujący sprawdzone opony używane, poinformowała spółka. Celem na pierwszy rok działalności jest sprzedaż ok. 10 tys. sztuk opon.

FTI Profit zamierza zwielokrotnić skalę swojej działalności w ciągu najbliższych dwóch lat, m.in. poprzez rozwój organiczny i emisję kolejnych obligacji w celu zakupu portfeli wierzytelności, poinformował ISBnews prezes Łukasz Wasilewski. Wartość zarządzanego przez spółkę portfela wierzytelności wynosi obecnie ponad 17 mln zł.

Liczba aktywnych kart sportowych Benefit Systems wyniosła 1 077,8 tys. szt. na koniec I kw. 2018 r., podała spółka.

Vigo System zawarł z Firmą Budowlaną Anna Bud umowę na budowę nowego zakładu produkcyjnego detektorów podczerwieni o wyższych parametrach jakościowych w Ożarowie Mazowieckim, podała spółka. Wartość umowy to 27 mln zł brutto.

Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - osiągnęła w marcu 2018 r. wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 259 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 21,6% r/r, podała Emperia.

Dominika Bieńkowska, wcześniej członek rady nadzorczej Stelmetu, weszła w skład zarządu, podała spółka. Będzie odpowiadać za obszar rozwoju nowych rynków na arenie światowej oraz innowacyjności technologicznej ze szczególnym naciskiem na rozwój automatyzacji produkcji.

Przychody TIM wzrosły o 11,6% r/r do 64,88 mln zł w marcu 2018 r., wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez spółkę. W okresie styczeń-marzec br. przychody wzrosły o 19,9% do 176,7 mln zł.

Newag zmodernizuje 60 lokomotyw spalinowych serii SM48 dla PKP Cargo w latach 2018-2021, wraz ze świadczeniem usług utrzymania silników spalinowych w czasie udzielonej gwarancji jakości oraz świadczeniami dodatkowymi za ok. 388 mln zł netto, poinformowały spółki w osobnych komunikatach.

Dom Development sprzedał netto 848 lokali netto i przekazał 417 lokali w I kw. 2018 r., podała spółka.

Rada nadzorcza Polimeksu-Mostostalu podjęła uchwałę, zgodnie z którą powierzyła wiceprezesowi Przemysławowi Janiszewskiemu tymczasowo pełnienie obowiązków prezesa, poinformowała spółka.

GetBack podpisał z DNLD S.a.r.l. umowę pożyczki wysokości 50 mln zł z możliwością zwiększenia tej kwoty do 85 mln zł, pod warunkiem złożenia stosownego wniosku przez spółkę przed końcem kwietnia br., podał GetBack.

Scope Fluidics zakończył kolejny etap prac nad systemem BacterOMIC, polegający na stworzeniu prototypu analizatora i paneli testowych systemu. Spółka przeprowadziła jednocześnie ograniczoną liczbę testów antybiotykowrażliwości i złożyła wnioski patentowe na konstrukcję jednorazowych paneli testowych użytych w projekcie, podał Scope Fluidics.

Artifex Mundi miał 3,59 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2017 r, przy przychodach na poziomie 20,52 mln zł, poinformowała spółka, powołując się na wstępne dane.

Inpro odnotowało 28,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 27,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) postanowił określić środę, 4 kwietnia, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 50 tys. obligacji na okaziciela serii DOMDET1151222 spółki Dom Development o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, podała Giełda.

Zarząd PCC Rokita zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 8,31 zł na jedną akcję za 2017 r., podała spółka.

Zakłady Mięsne Henryk Kania podjęły uchwałę w sprawie emisji do 30 tys. szt. obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, podała spółka.

LPP odnotowało 1 580 mln zł przychodów ze sprzedaży w I kw. 2018 r., co oznacza wzrost o 16% r/r, oraz stratę z działalności operacyjnej (EBIT) wysokości115 mln zł (wobec 109 mln zł straty z działalności operacyjnej w 2017 r.), poinformowała spółka, powołując się na wstępne dane.

(ISBnews)