Bank zaznaczył, że do czasu uzyskania zgody KNF, Paulina Strugała będzie wiceprezesem pełniącym obowiązki prezesa.

PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100 proc. zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Głównym jego celem jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych.

Jak poinformował też PKO BP, Paulina Strugała jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada uprawnienia brytyjskiego biegłego rewidenta wydane przez Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), tytuł Executive MBA wydany przez Ecole Nationale des Ponts et Chaussees w Paryżu i University of Bristol oraz jest członkiem Advanced Management Program w IESE Business School, University of Navarra. Karierę zawodową rozpoczęła w 1995 roku w warszawskim biurze KPMG, w którym do 2006 r. przeszła wszystkie stopnie kariery do stanowiska dyrektora, specjalizując się w audycie i innych usługach poświadczających dla instytucji świadczących usługi finansowe w Polsce, w tym banków, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz zarządzających aktywami. W grudniu 2006 roku rozpoczęła pracę na rzecz PKO/Credit Suisse TFI (obecnie PKO TFI) jako dyrektor zarządzający odpowiedzialny za operacje.

Nowa prezes PKO BP Banku Hipotecznego z PKO Bankiem Polskim związana jest od lutego 2010 roku, gdzie jako dyrektor odpowiadała za funkcję audytu wewnętrznego Banku oraz Grupy Kapitałowej. W toku kariery zawodowej zajmowała się badaniem sprawozdań finansowych, doradztwem w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, formułowaniem strategii i rozwiązań, analizą kluczowych ryzyk w działalności banków i innych instytucji finansowych w ramach oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz licznymi projektami nastawionymi na poprawę istniejących rozwiązań.(PAP)