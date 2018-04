Przychody TXM wzrosły o 9% r: r do ok. 28 mln zł w marcu



Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM w marcu 2018 r. wyniosła ok. 28 mln zł, co oznacza wzrost o 9% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż zrealizowana przez Grupę TXM wyniosła ok. 73 mln zł i była 2% wyższa niż w roku poprzednim.

"Sprzedaż w ubiegłym miesiącu oceniamy umiarkowanie pozytywnie. Biorąc pod uwagę niesprzyjającą naszej branży pogodę oraz fakt, iż był to pierwszy miesiąc z zakazem handlu w niedziele, wzrost przychodów o 9% w ujęciu rocznym uznajemy za dobry prognostyk na kolejne miesiące. Tym bardziej, że dynamika wzrostu sprzedaży wyprzedziła wzrost powierzchni naszych sklepów" - skomentował prezes Marcin Gregorowicz, cytowany w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm.pl w marcu 2018 roku wyniosły ok. 0,6 mln zł, co oznacza wzrost o 5% w stosunku do marca 2017 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego wyniosła ok. 1,9 mln zł i była 2% wyższa niż w tożsamym okresie roku poprzedniego, podano także.

"Widzimy poprawę w segmencie e-commerce, którego obroty w ubiegłym miesiącu były o 5% wyższe niż przed rokiem. To efekt prac nad funkcjonalnością oraz przejrzystością naszego sklepu internetowego, a także nad poprawą i dostępnością oferowanego asortymentu. Nieustannie realizujemy szereg innych procesów, w tym optymalizacji i dostosowania kosztów - nie tylko funkcjonowania sklepów, ale także centrali oraz logistyki" - dodał prezes.

Sieć TXM na koniec marca składała się z 399 sklepów własnych o łącznej powierzchni 106,2 tys. m2., która była o 3% wyższa niż na koniec marca 2017 r., podano także.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)