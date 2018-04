Auto Partner chce rosnąć dalej dzięki wzrostowi efektywności sieci dystrybucji



Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Plan Grupy Auto Partner na 2018 r. zakłada dalszy wzrost skali działalności głównie poprzez wzrost efektywności rozbudowanej sieci dystrybucji, poinformował prezes Aleksander Górecki. Spółka ma plan objęcia i umocnienia drugiej pozycji na krajowym rynku dystrybucji.

"Przez dwa lata, odkąd dostaliśmy pieniądze z giełdy, wykorzystaliśmy powierzone środki i dotrzymaliśmy wszystkich obietnic. Chcemy też dotrzymać obietnicy dotyczącej wypłaty dywidendy w 2019 r. z zysku za 2018 r. Ten rok chcemy wykorzystać na poprawę rentowności. Naszym oczkiem w głowie będzie informatyka i automatyka. Nie chcemy w tym roku obciążać wyników dużymi inwestycjami" - powiedział Górecki podczas spotkania prasowego.

Spółka w zakresie wzrostu sprzedaży liczy zwłaszcza na nowo otwarty HUB w Warszawie.

"Głównie liczymy na wpływ HUB-a, gdzie mamy dużo większy asortyment niż dotychczas. Do tej pory klienci mieli dostęp do 20 tys. produktów, a teraz jest to 70 tys. W dodatku nie muszą czekać na dostawę do następnego dnia, ale otrzymują towar szybciej. Będzie to miało znaczący wpływ na wzrost sprzedaży" - dodał członek zarządu Piotr Janta podczas spotkania.

Wzmocnienie sieci dystrybucji i infrastruktury logistyczno-magazynowej umożliwia grupie lepsze pokrycie geograficzne polskiego rynku, szybsze i częstsze dostawy i tym samym dalszy wzrost skali działalności, podkreślono.

Spółka planuje w dalszym ciągu rozbudowywać filie, choć w mniejszym tempie niż w 2017 r. Na koniec roku Auto Partner miał 80 filii.

"Planujemy kilka filii, maksymalnie 5-6 w skali roku" - powiedział Janta.

Spółka planuje dalszy rozwój sieci niezależnych warsztatów MaXserwis do około 150 na koniec 2018 r. Rok 2017 spółka zakończyła liczbą 105 warsztatów, podano także.

Auto Partner chce również wprowadzić do asortymentu nowe marki w różnych segmentach rynkowych.

"Spośród czołowych dostawców niewiele firm jeszcze z nami nie współpracuje. Chcemy mieć w ofercie wszystkich, ale nie chcemy na razie mówić o konkretach" - dodał prezes.

Spółka chce skoncentrować się na kontroli kosztów i rentowności.

"Wprowadziliśmy nowe narzędzia do CRM-u. Chcemy poprawić efektywność handlowców i skorzystać na robotyzacji i automatyzacji niektórych procesów. Powinno to zaowocować realnymi oszczędnościami, zwłaszcza że zmagamy się z presją na wzrost płac" - dodał Janta.

Fundusz płac w Auto Partner wzrósł o 27,7%, a wzrost zatrudnienia wyniósł średnio ok. 17%, dodano.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z blisko 180 dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od czerwca 2016 r.

(ISBnews)