W zeszłym roku liczba pasażerów obsłużonych przez polskie lotniska wzrosła o ok. 18 proc. rdr, był to drugi wynik na świecie. W 2018 r. wzrost będzie na poziomie ok. 12 proc., co oznacza, że nasze porty lotnicze odprawią ok. 45 mln podróżnych – wynika z raportu firmy doradczej PwC.