Auto Partner odnotował 34,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 34,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 90,14 mln zł w marcu br., co oznacza wzrost o 14,57% r/r, podała spółka. >>>>

Esotiq & Henderson odnotował 1,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 0,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Grupa Azoty wypracowała w ub.r. 9,62 mld zł przychodów, EBITDA w wysokości 1,19 mld zł oraz 489 mln zł zysku netto, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. >>>>

Grupa Azoty spodziewa się, nowa instalacja do produkcji poliamidów zacznie przekładać się na marże od I kw. 2018 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Paweł Łapiński. >>>>

Grupa Azoty aktywnie przegląda oferty potencjalnych przejęć na rynkach zagranicznych, poinformował wiceprezes ds. finansowych Paweł Łapiński. >>>>

Grupa Azoty spodziewa się wzrostu rynku nawozów płynnych, w którym ma 90% udziałów, poinformował wiceprezes ds. finansowych Paweł Łapiński. >>>>

Grupa Azoty liczy na rozpoczęcie budowy instalacji polipropylenu pod koniec 2019 r. (tj. zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami), poinformował wiceprezes ds. finansowych Paweł Łapiński. >>>>

Grupa Azoty przewiduje, że jej capex w tym roku będzie nieco wyższy niż za 2017 r. i będzie sukcesywnie rósł do 2022 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Paweł Łapiński. >>>>

>>> Zobacz też rekomendacje

Airway Medix odnotowało 0,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 2,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Vivid Games odnotował 6,52 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2017 r. wobec 3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Qumak podpisał drugi list intencyjny z Euvic oraz wspólnikami Euvic, który precyzuje warunki połączenia Qumaka z Euvic poprzez objęcie większościowego pakietu akcji Qumaka przez wspólników Euvic, poinformowała spółka. >>>>

Biuro Inwestycji Kapitałowych odnotowało 4,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 3,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM w marcu 2018 r. wyniosła ok. 28 mln zł, co oznacza wzrost o 9% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż zrealizowana przez Grupę TXM wyniosła ok. 73 mln zł i była 2% wyższa niż w roku poprzednim. >>>>

Arctic Paper podjął decyzję o dokonaniu odpisów z tytułu utraty wartości udziałów posiadanych przez emitenta w spółce Arctic Paper Investment AB w wysokości około 24 mln zł w sprawozdaniu skonsolidowanym oraz około 42 mln zł w sprawozdaniu jednostkowym, poinformowała spółka. Jednocześnie spółka podjęła decyzję o zmianie założeń odnośnie okresu ekonomicznej użyteczności aktywów spółki Rottneros AB wynikających z rozliczenia ceny nabycia tej spółki, w efekcie czego zmianie ulegnie całkowity koszt amortyzacji w roku 2017 i 2016. >>>>

Wniosek Mabionu o dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Mabion S.A. - badania nad nową generacją leków" złożony w ramach konkursu 2.1/2/2017 do działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, został wybrany do dofinansowania - wnioskowana kwota wynosi 63,25 mln zł, poinformowała spółka. >>>>

Immofinanz odnotował 181 mln euro skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2017 r. wobec 147,4 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto ogółem, z uwzględnieniem zaniechanej działalności w Rosji, wyniosła 537,1 mln euro wobec 421,8 mln euro straty rok wcześniej. >>>>

7Levels zakończył prace nad prototypem nowej gry, która trafi do sprzedaży na konsolę Nintendo Switch w 2019 r., poinformowała spółka. Krakowski game deweloper jest w trakcie procedury dopuszczenia akcji do obrotu na rynku New Connect i liczy, że w ciągu kilku najbliższych tygodni trafi do grona notowanych spółek. >>>>

Feardemic, spółka zależna Bloober Team, będzie wydawcą niezapowiedzianego wcześniej horroru o nazwie kodowej "Mansion", poinformował Bloober Team. Gra trafi na komputery PC oraz konsole PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch w III kw. 2018 r. >>>>

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 4,3 USD/b w marcu br. w porównaniu do 4,1 USD/b miesiąc wcześniej. W marcu ub.r. marża wynosiła 5,3 USD/b, podała spółka. >>>>

Sprzedaż mieszkań i lokali usługowych Marvipolu wzrosła o 11,1% r/r do 200 w marcu br., a liczba przekazań wzrosła do 30, czyli również o 11,1% w I kw. 2018 r., poinformowała spółka. >>>>

Atal

Atal uzyskał pozwolenie na użytkowanie II etapu wrocławskiej inwestycji Atal Towers, poinformowała spółka. Do nabywców trafią 292 mieszkania od 32,87 do 129,06 m2 oraz 12 lokali usługowych. Cena brutto za m2 wynosi od 7 300 zł. "Atal Towers to jedna z flagowych inwestycji Atal w skali całego kraju. Wyróżnia ją nie tylko unikalna architektura, ale przede wszystkim wysoka jakość wykonania. Projekt od samego początku cieszył się dużym zainteresowaniem wśród poszukujących mieszkania we Wrocławiu. Obecnie w I etapie inwestycji sprzedaliśmy już wszystkie mieszkania, w drugim wolne są tylko dwa lokale" - powiedział wiceprezes Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 16,8 mln zł w marcu 2018 r. i były wyższe o 17% w skali roku, poinformowała spółka. >>>>

Zarząd Orbisu zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 1,6 zł na jedną akcję za 2017 r., podała spółka. >>>>

PGNiG Obrót Detaliczny ruszy 2 maja br. z programem dopłat do wymiany dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe na kotły gazowe. W ramach ogólnopolskiego programu PGNiG dopłaty do kotła gazowego może uzyskać w sumie 11 tysięcy gospodarstw domowych, podała spółka. >>>>