"W zeszłym roku w ramach publikacji raportu o dynamice rynku lotniczego wskazywaliśmy, że w praktyce europejskiej, w sensie biznesowym, jest lokalizacja lotnisk pomocniczych czy centralnych nie więcej niż 50 km od centrum metropolii" - zaznaczył Mazur.

Ekspert z firmy doradczej PwC przypomniał, że średnia takiej lokalizacji wynosi w Europie Zachodniej 22 km. "Ale sens ma lokalizacja do 50 km, bo wiąże się z podróżą do 45 minut pociągiem" - wyjaśnił.

Tymczasem lotnisko w Radomiu, jak podkreślił, znajduje się 107 km od centrum metropolii. "Czas podróży może być więc wydłużony do 1,5 a nawet 2 godzin. To nie jest zgodne z praktykami, które znamy z rynku lotniczego" - wskazał. Dodał, że lotnisko w Modlinie jest położone w granicach 50 km, "a zatem decyzja podjęta w przeszłości", by tam znajdowało się lotnisko pomocnicze dla CPK była zgodna z tymi praktykami. "Z kolei wybrana lokalizacja CPK w Baranowie jest oddalona od 41 km od Warszawy, czyli też w tych granicach" - powiedział.

Według Mazura pierwszym kryterium, które powinno się brać pod uwagę przy lokalizacji lotnisk pomocniczych "jest celowość lokalizacji i możliwość zrealizowania założeń biznesowych, a drugim szybkość realizacji czy koszt realizacji danej inwestycji".

Jak powiedział w środę prezes Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" Mariusz Szpikowski, z "Analizy strategicznego zapotrzebowania na infrastrukturę lotniskową dla Mazowsza w kontekście uruchomienia CPK" niezależnego doradcy, firmy Arup , wynika, że lotnisko w Radomiu spełnia kryteria lotniska komplementarnego dla Lotniska Chopina; "z tych faktów oczywiste jest, że wyborem jest Radom".

W przypadku lotniska w Radomiu - jak wykazała analiza Arup - w pierwszej fazie rozbudowy w ciągu 20 miesięcy można zwiększyć jego przepustowość do 3 mln pasażerów rocznie, a koszt inwestycji to 425 mln zł. W drugim etapie lotnisko mogłoby się rozbudowywać nie pogarszając w tym czasie parametrów - do poziomu obsługującego 7-9 mln pasażerów rocznie, za kwotę 467 mln zł. Z kolei rozbudowa Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, mogącego obsłużyć 8-10 mln pasażerów rocznie, kosztowałaby 1 mld 45 mln zł, a na przeniesienie ruchu z Lotniska Chopina potrzeba by 45 miesięcy - wskazała firma Arup. (PAP)

