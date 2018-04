Jaak Mikkel wybrany na prezesa Coca-Cola HBC Polska od 1 maja br.



Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Jaak Mikkel obejmie stanowisko dyrektora generalnego i prezesa Coca-Cola HBC Polska od 1 maja br., podała spółka. Zastąpi na tym stanowisku Nikosa Kalaitzidakisa, który awansuje na stanowisko dyrektora Regionu 3 w Grupie Coca-Cola HBC.

"Przez ostatnie cztery lata Jaak Mikkel pełnił funkcję dyrektora generalnego i prezesa zarządu Coca-Cola HBC w Rumunii. Dołączył do Grupy Coca-Cola HBC w 2008 r., obejmując rolę dyrektora sprzedaży w krajach bałtyckich. W 2012 r. został dyrektorem generalnym Pivara Skopje w Macedonii, gdzie zarządzał joint venture Coca-Cola HBC i firmy Heineken" - czytamy w komunikacie.

Przed dołączeniem do Coca-Cola HBC, Jaak Mikkel spędził 10 lat w firmie Shell, gdzie pełnił szereg funkcji w obszarze sprzedaży detalicznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, awansując do stanowiska dyrektora sprzedaży detalicznej w Estonii, podano także.

Jaak Mikkel zastąpi na stanowisku dyrektora generalnego i prezesa Nikosa Kalaitzidakisa, który awansuje na stanowisko dyrektora Regionu 3 w Grupie Coca-Cola HBC, obejmującego następujące rynki: Rumunię, Bułgarię, Grecję, Cypr, Irlandię, Serbię, Czarnogórę, Kosowo, Chorwację, Bośnię-Hercegowinę, Macedonię oraz Słowenię.

Coca-Cola HBC Polska jest częścią Coca-Cola Hellenic Bottling Company, jednego z największych na świecie i największego w Europie rozlewcy napojów The Coca-Cola Company. Grupa Coca-Cola HBC działa w 28 krajach i obsługuje ponad 590 mln konsumentów.

Coca-Cola HBC Polska posiada 3 zakłady w Polsce: w Radzyminie (gmina Radzymin), w Tyliczu (gmina Krynica Zdrój) oraz Staniątkach (gmina Niepołomnice) a także 13 centrów dystrybucyjnych.

